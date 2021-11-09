笙泉鎖定三大領域 明年營運續看成長

MCU大廠笙泉科技（3122）近一年以來受到下游在工控、感測儀錶、特殊照明、顯示器及電源等各領域接單情況明顯增加，營運也出現明顯的，該公司今年度前三季營業收入成長65.77%，前三季每股稅後純益達2.14元，該公司預期，明年在工控、家電及電池管理等領域仍將呈現需求強勁，預期全年營運仍將維持成長趨勢，市場法人預估明年全年營收有機會挑戰三成水準。

笙泉科技歷經多年客戶與通路重新佈局轉型，鎖定中高階產業，今年來該公司在無線充電、儀表應用、訊號轉號應用、PC鍵盤與家電主板應用出貨量，均較去年同期大幅躍升成長。另外，該公司原有在無線充電的鋰電保護板、工業控制儀表之LED燈控與工業控制相關應用，亦持續出貨成長，擴大8 bit MCU市佔版圖。

此外，在許多中高階應用系統中，除主控制器需求外，也會伴隨附屬控制器，笙泉科技將結合M3微控器的高運算優勢，配原有8bit MCU推出整合型方案，進一步推升8bit MCU市佔率。

另外，該公司在32Bit MCU M0系列在去年就開始大力推廣，今年受惠於市場缺貨且規格與功能優於競爭對手，陸續有訂單湧入，主要應用在智慧路由器、鋰電池管理、偵煙警報器、按摩椅控制等，以通用型為主軸，加入一些獨特設計，成功鎖定一些藍海市場，代理商與終端客戶數增加，推升接單動能。

今年由於增加32Bit M0 USB產品線，除提供歐美MCU大廠常見規格，另加入溫度感測等多個特殊IP，主打電競週邊、智慧POS機、車用HID燈控制等應用，已成功design in，後續將開始量產出貨，增加市場觸角。