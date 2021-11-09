快訊

「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

笙泉鎖定三大領域 明年營運續看成長

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

MCU大廠笙泉科技（3122）近一年以來受到下游在工控、感測儀錶、特殊照明、顯示器及電源等各領域接單情況明顯增加，營運也出現明顯的，該公司今年度前三季營業收入成長65.77%，前三季每股稅後純益達2.14元，該公司預期，明年在工控、家電及電池管理等領域仍將呈現需求強勁，預期全年營運仍將維持成長趨勢，市場法人預估明年全年營收有機會挑戰三成水準。

笙泉科技歷經多年客戶與通路重新佈局轉型，鎖定中高階產業，今年來該公司在無線充電、儀表應用、訊號轉號應用、PC鍵盤與家電主板應用出貨量，均較去年同期大幅躍升成長。另外，該公司原有在無線充電的鋰電保護板、工業控制儀表之LED燈控與工業控制相關應用，亦持續出貨成長，擴大8 bit MCU市佔版圖。

此外，在許多中高階應用系統中，除主控制器需求外，也會伴隨附屬控制器，笙泉科技將結合M3微控器的高運算優勢，配原有8bit MCU推出整合型方案，進一步推升8bit MCU市佔率。

另外，該公司在32Bit MCU M0系列在去年就開始大力推廣，今年受惠於市場缺貨且規格與功能優於競爭對手，陸續有訂單湧入，主要應用在智慧路由器、鋰電池管理、偵煙警報器、按摩椅控制等，以通用型為主軸，加入一些獨特設計，成功鎖定一些藍海市場，代理商與終端客戶數增加，推升接單動能。

今年由於增加32Bit M0 USB產品線，除提供歐美MCU大廠常見規格，另加入溫度感測等多個特殊IP，主打電競週邊、智慧POS機、車用HID燈控制等應用，已成功design in，後續將開始量產出貨，增加市場觸角。

無線充電 控制器 家電

延伸閱讀

新唐總座戴尚義請辭 董座蘇源茂暫時代理

福斯集團正在開發無線充電 目標要將Taycan在10分鐘內充電到80%！

2021必看「神」片！漫威《永恆族》強勢登場！

議價能力轉弱毛利率恐有壓 盛群一度重挫跌停

相關新聞

全球詐騙簡訊數急遽增加 一周平均7.4封

簡訊成為詐騙集團大量利用的管道。根據來電辨識軟體Whoscall統計，前年台灣人均收到77封騷擾簡訊，自去年起暴增至23...

不再「與世隔絕」！ 台積電公務手機可上Line等社群了

台灣的護國神山台積電（2330）長期以來對公司及廠區的通訊管制就相對國內多數電子廠嚴格，近日傳出，台積電尺度稍微放寬，員...

台灣加入CPTPP談判 經長王美花提2大處理原則

台灣積極爭取加入CPTPP，不過除了年底反萊豬公投案，台灣還有日本福島食品、越南茶葉等貿易議題。經濟部長王美花指出，進行...

元宇宙究竟是超級泡沫還是下一代互聯網？

人類之所以成爲地球主宰，就在於人類能創造並相信「虛構的故事」。在尤瓦爾﹒赫拉利《人類簡史》的這一觀點，在國家、法律、宗教、貨幣等的成功敘事得到了印證，而在21世紀20年代初這樣的敘事指向了「元宇宙」。

宏碁智通攜手悠遊卡公司 將發出10萬張「員林幸福卡」

隨著五倍劵啟用，政府與民間機構相繼推出各項振興方案，而員林市與眾不同，與宏碁集團（2353）旗下宏碁智通、悠遊卡公司攜手...

記憶體將更快更小 為自駕車、AI鋪路

更快、更小、更節能的記憶體技術，有望為自駕車與人工智慧帶來新突破。國研院團隊開發的 SOT-MRAM 成為繼 Intel 後第二個發表相關技術的團隊。國研院製程整合組組長李愷信說，本次發表的技術，可作為嵌入式元件，直接與電晶體結合，減少應用上的反應延遲時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。