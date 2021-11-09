十銓科技DDR5電競記憶體 率先通過五大板廠燈效認證

十銓科技（4967）旗下電競品牌T-FORCE今（9）日宣佈其DDR5新世代的RGB記憶體產品已通過各大主機板廠燈效控制軟體認證，除確保DDR5記憶體與新一代平臺的相容性、可靠性，更能滿足使用者在選擇T-FORCE DDR5 RGB記憶體時同步燈效的需求，創意發揮嶄新世代的DDR5個人炫彩。

十銓科技表示，RGB燈效控制自DDR4時代即成為了電競產品中重要角色，各家主機板廠的燈效控制軟體也越趨成熟，將零元件及周邊產品完善整合，且不同的軟體皆有其各自的特色。T-FORCE DELTA RGB DDR5電競記憶體已通過ASRock、ASUS、BIOSTAR、GIGABYTE、MSI[1]等五大主機板廠的燈效驗證，玩家只需下載主機板廠燈效控制軟體，即可自由打造專屬個人風格的炫彩燈光效果

十銓科技也表示，在世代交替的技術演進上，DDR5記憶體在RGB控制訊號上與DDR4有所不同，DDR5 MCU訊號是藉由SPD hub傳遞，符合JEDEC針對DDR5的定義，每個透過SPD hub傳遞訊號的晶片都有其獨特的device ID， 可降低因重複的device ID而產生訊號衝突，導致無法控制燈效的問題。如消費者使用DDR5平臺，需下載最新版本的燈效控制軟體，立即體驗 T-FORCE DELTA DDR5電競記憶體RGB視覺新世代。