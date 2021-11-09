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宏碁智通攜手悠遊卡公司 將發出10萬張「員林幸福卡」

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
「員林幸福卡」預計於明年度第一季上線，將發出10萬張員林幸福卡。圖／員林市公所提供
「員林幸福卡」預計於明年度第一季上線，將發出10萬張員林幸福卡。圖／員林市公所提供

隨著五倍劵啟用，政府與民間機構相繼推出各項振興方案，而員林市與眾不同，與宏碁集團（2353）旗下宏碁智通、悠遊卡公司攜手合作提供「員林幸福卡」；員林市民可藉由幸福卡免費搭乘公車、圖書館借書、繳納醫院掛號費、更能享有特約商店之優惠，帶給市民「一卡在手、幸福員林」的美好生活。

宏碁智通游明豐總經理指出，宏碁智通致力發展智慧交通及相關電子支付應用，創新研發多元支付整合技術與產品，可應用於一般日常環境。此次，宏碁智通與員林市公所及民間企業共同合作，發展多元支付整合平台，提供員林在地新型態的智慧生活，為地方經濟共盡心力。

「員林幸福卡」預計於明年度第一季上線，將發出10萬張員林幸福卡，結合原本悠遊卡的支付功能，只要市民完成「悠遊付」會員綁定，將可在「Easy Wallet」App中管理卡片、查詢交易紀錄、存發票，還可以直接在手機上幫悠遊卡加值，提供市民更便利的使用情境。

除了藉由幸福卡讓市民生活更智慧化、享有各項優惠，亦提供市公所完善卡片管理系統；此外，宏碁智通更針對150間特約商店提供自行研發之小額消費系統，該系統包含小額消費APP、多元支付讀卡機、以及商店管理系統等基礎設施建置，預期可提升當地多元支付涵蓋範圍、並協助業者線上管理帳目，共創市民及在地業者雙贏遠景。

「員林幸福卡」結合各項公共服務，提供更便民且智慧化的生活。使用幸福卡將可免費搭乘公車及幸福巴士、就診掛號費減免、圖書館借書證整合、享有特約商店消費優惠等，目前已與至少150間特約商店簽署合作備忘錄。相對於發放一次性現金，員林幸福卡更可結合多項在地資源、活絡地方經濟發展，提供長期的社會福利。

宏碁 悠遊卡 圖書館

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