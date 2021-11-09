MSI微星三創旗艦館全新升級登場 周曉涵將擔任一日店長

全球電競、創作者、商務領導品牌MSI微星（2377）科技今（9）日宣布，三創旗艦館將於11月11日以嶄新型態登場！經過大規模改裝，全新MSI三創旗艦館占地近30坪，以科技與美學融合的理念為基礎，打造出現代都會的簡約質感氛圍，為MSI全台面積最大、產品最齊全的旗艦館。在這裡，消費者能搶先體驗最新的筆電、主機、螢幕、周邊商品，並享有寬敞舒適的購物環境與尊榮服務。

11月11日至30日將有全台獨家的開幕慶限定優惠，此外，11月17日正式開幕日將邀請偶像劇女神周曉涵擔任一日店長，將為旗艦店正式揭開序幕並與消費者近距離互動！

MSI於2015年5月在三創生活園區設立全台灣第一間MSI電競旗艦館，成為玩家體驗熱血飆速快感的專屬遊戲空間。因應產品線不斷擴大，為了提供消費者更舒適的體驗環境，MSI著手規劃大規模的重新改裝。重金改裝後的全新MSI三創旗艦館不僅擴大至將近30坪，為MSI全台面積最大的旗艦館，店面以潔淨白為主體設計，俐落的裝潢風格與柔和照明建構出都會簡約質感，展現科技與美學完美融合的全新風貌。

MSI三創旗艦館將展示最新系列商品，筆電部分，受到玩家一致推崇的電競筆電將有全系列的商品展示，包括旗艦纖薄機款GS76 Stealth、全方位炫彩電競GE66 Raider，熱銷機款Pulse GL76／GL66、Katana GF76／GF66等；設計工作族群指定推薦使用的創作者系列筆電，包括Creator Z16、Creator 15也將提供情境體驗，其中全球限量精品Creator Z16藤原浩聯名限定版，亦將於三創旗艦館亮相！商務系列部分，旗艦館將展出最新翻轉觸控筆電Summit E16 Flip、Summit E13 Flip，消費者能在舒適的環境中體驗最新款商務筆電多變輕巧的使用模式與MSI Pen所帶來的無限生產力！