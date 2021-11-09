Seagate 展示大量資料流與管理解決方案

全球資料儲存架構解決方案領導供應商希捷Seagate® Technology 日前在愛爾蘭全球行動與車用展中，展示其最新大容量資料傳輸與儲存解決方案（ Lyve™ Mobile Array）。

此實際應用展示將容量高達 96TB 的Lyve™ Mobile Array儲存解決方案整合至 Jaguar I-PACE 改裝的自動駕駛原型車中，助其快速且安全地於邊緣和雲端間傳輸大量自駕車（AV）的資料集，並提供AI與機器學習進行運算處理。

希捷表示，智慧城市的發展應帶來安全、永續且連網的行動生態系統。根據英國政府統計，59%交通死亡事故肇因是人為過失。 因此，創新的永續運輸方案，特別是連網、自動駕駛、共享交通工具、電動車，皆是為了透過更高效率的引擎管理降低碳排、減少交通壅塞並降低交通死亡事故。

不過，在大量自駕車上路之前，汽車製造商仍需克服幾個重大挑戰，其中一項便是高效率的資料分析。在車用的研究中，一輛具備先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的車子每天可產生高達 150TB 的資料，且該資料需每天回傳至統一的 AI 訓練中心。

這些資料即使透過標準的「企業級」千兆位元(1,000 Mbps)連網技術，10 輛車的車隊需耗時150天才能將所有資料傳輸完畢。因此，要有效地管理、協調自駕車所產生的大量資料流，其解決方案須與資料本身同樣具備可移動、智慧且敏捷等特性。

為克服上述挑戰，Future Mobility Campus Ireland (FMCI)與其主要合作夥伴 Jaguar Land Rover（捷豹路虎）所共同改裝的 Jaguar I-PACE 原型車將完成一系列即時路上實測，包括與連網道路、智慧路口與當地基礎建設互動並蒐集資料。

此款原型車上安裝Seagate 已通過車用資料傳輸驗證與最佳化的 Lyve Mobile Array SSD，可即時儲存並加速讀取所蒐集到的資料，以利資料分析與演算法最佳化。

Seagate 商業與行銷資深副總裁 Jeff Fochtman 表示，隨著AI等大量仰賴資料的科技對社會的重要性漸增，對於大量資料傳輸能力的需求也應運而生，而自駕車即為其中一種應用。自動駕駛車需要大量資料。自駕車中的AI必須吸收所有資料以進行學習並做出決策。當蒐集與分析的資料越多，車子就愈聰明。