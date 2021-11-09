鴻海搶搭元宇宙熱潮 郭台銘、劉揚偉化身VR介紹科技日

鴻海（2317）科技日（HHTD21）已於2021年10月18日順利完成舉辦，考量外界對本屆科技日展示車款、產品等反應熱烈，鴻海今（9）日表示，特別在「GOXR」App中，推出科技日虛擬實境，結合時下元宇宙議題熱潮，讓使用者有不同的參展體驗。

今日鴻海就在線上APP建造VR平台，將10月17日的鴻海科技日展間全部搬到雲端上，甚至將創辦人郭台銘，及董事長劉揚偉打造成虛擬人物，透過他們的聲音，介紹科技日及3+3產業。

使用者可以透過手機或平板電腦進入 GOXR，做最即時的遠距互動、近距離觀看產品及欣賞各場專題演講的精彩內容，鴻海也將提供線上導覽活動，帶各位了解鴻海在電動車領域軟體、硬體平台的最新成果。