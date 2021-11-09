不再「與世隔絕」！ 台積電公務手機可上Line等社群了
台灣的護國神山台積電（2330）長期以來對公司及廠區的通訊管制就相對國內多數電子廠嚴格，近日傳出，台積電尺度稍微放寬，員工使用公司的公務手機已可使用line等社群軟體，開放比例大約佔整體公務手機的75%左右。
台積電為防公司機密外洩，長期以來在通訊方面的管理就相當嚴格，公司員工到公司上班之後，不能將自己的手機帶進公司，而是由公司集中管理，且公司員工也無法上網透過line等社群軟體和外界互動。
相較之下，其他聯電（2303）、力積電等晶圓廠，都可自帶手機進公司，但公司仍會透過軟體管制手機無法拍照，但員工在公司仍可以自己的手機透過line等社群跟外界互動。
台積電近期陸續更換員工的公務手機，新型公務手機也已開放可使用line等社群媒體，目前估計約有75%用公務手機的員工可用line等社群媒體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言