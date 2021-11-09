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不再「與世隔絕」！ 台積電公務手機可上Line等社群了

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
台積電放寬通訊管制，員工使用公司的公務手機已可使用line等社群軟體。示意圖／ingimage授權
台積電放寬通訊管制，員工使用公司的公務手機已可使用line等社群軟體。示意圖／ingimage授權

台灣的護國神山台積電（2330）長期以來對公司及廠區的通訊管制就相對國內多數電子廠嚴格，近日傳出，台積電尺度稍微放寬，員工使用公司的公務手機已可使用line等社群軟體，開放比例大約佔整體公務手機的75%左右。

台積電為防公司機密外洩，長期以來在通訊方面的管理就相當嚴格，公司員工到公司上班之後，不能將自己的手機帶進公司，而是由公司集中管理，且公司員工也無法上網透過line等社群軟體和外界互動。

相較之下，其他聯電（2303）、力積電等晶圓廠，都可自帶手機進公司，但公司仍會透過軟體管制手機無法拍照，但員工在公司仍可以自己的手機透過line等社群跟外界互動。

台積電近期陸續更換員工的公務手機，新型公務手機也已開放可使用line等社群媒體，目前估計約有75%用公務手機的員工可用line等社群媒體。

手機 台積電 社群媒體

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