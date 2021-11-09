匯鑽科10月營收 歷年同期新高

專業表面處理大廠匯鑽科（8431）10月合併營收為新台幣1.15億元，較上個月減少10％，係受到中國大陸十一假期影響工作天數減少2成，較去年同期則增加10％，並創歷年同期新高，主要在於美系大廠新款手機、無線藍芽耳機出貨量明顯增加，硬碟產品出貨恢復正常。

匯鑽科表示，公司今年新導入的美系3C客戶的無線藍芽耳機（TWS）相關Type C表面處理業務，9月份開始正式導入量產，出貨量逐步提升，並有助於公司未來再取得其他客戶穿戴裝置的表面處理訂單。由於無線藍芽耳機貼近人體，在表面處理的精細度、安全性及低功耗的要求均較一般3C產品為高，除進一步優化產品組合外，有助於公司未來爭取更高精密的智慧穿戴相關產品業務。

匯鑽科指出，對第4季展望持樂觀審慎態度，以目前客戶訂單狀況來看，第四季手機Type C、無線藍芽耳機及硬碟表面處理訂單均持續成長，唯公司將持續密切觀察中國及泰國廠區相關措施變動情形，即時調整生產策略及產線配置，並因應上游原物料漲價及供貨情形，動態調整出貨價格，以充分反應生產成本變動，維持公司營收獲利成長動能。