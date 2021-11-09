TOSHIBA近線硬碟 第3季出貨創新高

台灣東芝電子零組件股份有限公司今（9）日宣布，至2021年9月30日近線硬碟季出貨數量再創新高，達283萬件；年增率逼近68%，容量達33.33EB，較一年前翻倍成長，且優於市場均值。Toshiba的近線硬碟出貨容量已連續五季成長。

TRENDFOCUS副總裁John Chen表示，Toshiba極具競爭力的近線硬碟產品組合和該公司即時的執行力，不只有助業績創新高，亦體現在2021年第3季成果；與前一季相較，Toshiba的總市占率提高80個基準點，達到21.6%。TRENDFOCUS報告指出，2021年第3季近線硬碟總出貨量達1,975萬個單位，容量達254EB，雙雙締造新紀錄。

台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理南野裕一強調：在持續供應鏈挑戰下，Toshiba依然表現出色。從2019年至今共11季，Toshiba在其中十季的近線硬碟出貨容量年增率均為正成長，這些里程碑歸功於與我們緊密合作且不斷增多的客戶，以及從設計至營運等各部門團隊的全心投入。Toshiba致力於各雲端、OEM、通路平台協助客戶，也持續研發新產品，並擴大製造生產能力，以回應節節高漲的容量需求。

Toshiba依據四大市場領域的客戶需求，提供創新硬碟解決方案。AL系列著重於企業效能；MG系列滿足企業容量和數據中心需求；MQ系列涵蓋需要行動客戶端硬碟的各種用途；DT系列則適合監控與傳統桌上型客戶端用途。