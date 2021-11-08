AFTEE調查 網購族最關注網購商品「名實相符」

各電商平台面對即將來臨的雙11年度盛事，紛紛祭出各種優惠參戰以提升消費者的購買率，不過根據後支付 （BNPL） 業者、日商恩沛科技（AFTEE）最新的「網購經驗大調查」顯示，近8成的消費者對網購商品「名不符實」感到不安，需要摸到實體才安心而傾向線下購物；有55%的消費者因線上支付資安考量，仍以現金為主要網購支付方式。

根據科技部的調查資料顯示，台灣網購族群集中18至49歲的Y、Z世代。恩沛科技發現，他們也是最追求「名符其實」的族群。恩沛科技「網購經驗大調查」指出，看到實體商品才安心的消費者中，有8成為Y、Z世代，顯示網路購物雖有其便利性，但消費者仍重視結帳前先確認商品的安心感。該調查也同時指出，有逾5成的消費者表示，若能使用先享後付的支付方式，將會增加嘗試購買新產品的意願，顯示「先買後付」的支付行為在台灣是有一定的市場，也有利店家進行新品的推廣。

AFTEE 在2018年進入台灣市場，目前與主要電商平台都有合作。針對消費者「安心」與「安全」的線上購物雙安需求，恩沛科技攜手電商平台，在雙11推出「人人有獎」的抽獎現折回饋活動。活動期間，消費者只要在PChome24h購物、PChome商店街 & 商店街個人賣場、森森購物與東森購物等電商平台上購物，結帳時選擇「AFTEE先享後付」進行結帳，無論新舊戶，皆可參加抽獎。