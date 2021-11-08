快訊

曾和房東說「打完疫苗身體不適」 桃園42歲男陳屍家中

黃崇仁：半導體不只是經濟問題而是國安問題

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟日報主辦「2021 產業戰略高峰論壇-台美鏈結新展望」今天在台大醫院國際會議中心舉行，台灣半導體產業協會常務理事暨力積電董事長黃崇仁進行演說。記者林伯東／攝影
經濟日報主辦「2021 產業戰略高峰論壇-台美鏈結新展望」今天在台大醫院國際會議中心舉行，台灣半導體產業協會常務理事暨力積電董事長黃崇仁進行演說。記者林伯東／攝影

力積電董事長黃崇仁今天於經濟日報舉辦的「2021產業戰略高峰論壇─台美鏈結新展望」演講，他提到台灣半導體台積電創辦人張忠謀帶頭，一直到現在成為全球重要半導體供應角色，是因為四件事情，讓台灣「不可取代」。

黃崇仁表示，以前電子業找人才崇尚美國學歷，但半導體剛起步時，無法請到美國學歷的人才，一切靠本土，這些土博士、土碩士也撐起台灣半導體產業半邊天。他說「在矽谷請一個碩士要十八萬美金，在台灣可以請三、四個」，而且，在美國製造業，碩士是不願意到生產線挽起袖子工作，但台灣工程師只要有合適薪酬，他可以配合三班制。台灣人才在薪水上有競爭力、員工吃苦耐勞、制度良好、政策支持，這都是台灣的「絕對優勢」。

黃崇仁也提到，「台灣打仗全世界都癱瘓掉了」，蘋果供應鏈斷鏈，甚至全球通訊晶片會斷貨，沒有任何國家可以取代，這就是台灣在全球經濟上的重要性，因此他認為政府必須堅守這塊，半導體不只是經濟問題，而是國安問題。

半導體 台積電 力積

延伸閱讀

力積電看好2022年整體代工市場前景 鼓勵代工廠漲價

相關新聞

集邦：今年車用MLCC需求上看4,490億顆 明年成長力道佳

根據TrendForce（集邦科技）表示，第4季各家MLCC供應商訂單出貨比（Book-to-Bill Ratio）呈現...

黃崇仁：半導體不只是經濟問題而是國安問題

力積電董事長黃崇仁今天於經濟日報舉辦的「2021產業戰略高峰論壇─台美鏈結新展望」演講，他提到台灣半導體從台積電創辦人張...

施振榮王道傳承赴海外 亞洲管理學院出書分享心法

為了將源自東方的王道思維推向國際，宏碁（2353）集團創辦人施振榮在菲律賓亞洲管理學院（AIM）邀請下，遠赴海外授課開講...

瞄準美國新政商機 經部：台有望切入美5G、電動車市場

工業局副局長陳佩利今（8）日於經濟日報舉辦「2021產業戰略高峰論壇─台美鏈結新展望」報告台美產業合作策略。她認為，美國...

華立前三季每股賺8.81元 超越去年全年

華立（3010）今（8）日說明，前三季歸屬於母公司的淨利20.8億元，年增46.4%，每股純益高達8.81元，已超越去年...

健鼎前三季每股賺8.25元 10月營收歷年最佳

PCB大廠健鼎（3044）今日公布財報，前三季合併財報營收463.14億元，營業毛利86.82億元，營業利益48.51億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。