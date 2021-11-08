黃崇仁：半導體不只是經濟問題而是國安問題

力積電董事長黃崇仁今天於經濟日報舉辦的「2021產業戰略高峰論壇─台美鏈結新展望」演講，他提到台灣半導體從台積電創辦人張忠謀帶頭，一直到現在成為全球重要半導體供應角色，是因為四件事情，讓台灣「不可取代」。

黃崇仁表示，以前電子業找人才崇尚美國學歷，但半導體剛起步時，無法請到美國學歷的人才，一切靠本土，這些土博士、土碩士也撐起台灣半導體產業半邊天。他說「在矽谷請一個碩士要十八萬美金，在台灣可以請三、四個」，而且，在美國製造業，碩士是不願意到生產線挽起袖子工作，但台灣工程師只要有合適薪酬，他可以配合三班制。台灣人才在薪水上有競爭力、員工吃苦耐勞、制度良好、政策支持，這都是台灣的「絕對優勢」。

黃崇仁也提到，「台灣打仗全世界都癱瘓掉了」，蘋果供應鏈斷鏈，甚至全球通訊晶片會斷貨，沒有任何國家可以取代，這就是台灣在全球經濟上的重要性，因此他認為政府必須堅守這塊，半導體不只是經濟問題，而是國安問題。