台股大漲站上17,400點大關後 搶錢行情不追高

美股因就業數字優於預期而持續震盪創高，但漲勢趨緩，亞股在漲多的美股隨時可能轉為震盪拉回下，表現相對冷靜，8日亞洲重要指數多維持在平盤附近震盪，但台股仍維持相對強勢，指數小幅開高後震盪走高，終場加權指數上漲118點，收在17,415點。

美股近期雖反映財報利多而持續創高，但彭博資訊卻提出明年全球股市可能面臨的五大風險，包括企業獲利成長放緩、物價走高時間比預期更久、央行立場太快轉鷹、經濟成長減速、抗藥性新冠病毒株等。

相較今年風險持續增加，外資也具有相同看法，相繼釋出風險警告，其中美國銀行預估，2022年全年標普500指數的報酬率將持平，摩根士丹利預料美股多頭走勢最多只會維持到感恩節，高盛也預料明年股價壓力將加重。

不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，短線台股仍未見系統性風險，加上美股財報多優於預期，即使聯準會即將縮減購債，仍未影響市場樂觀的氛圍，加上年底歐美的消費旺季，容易助長美股多頭氣焰。

且就過去紀錄觀察，加權指數近十年的12月行情上揚的機率達到九成，平均漲幅接近2%，為全年最強勢的時間，建議把握年底股市樂觀氛圍時偏多操作，但在聖誕節至農曆年間可適度的獲利了結。

產業面上，半導體族群維持供需吃緊的格局，今年率先由IC設計因供不應求而調漲價格，後續帶動晶圓代工、封測與矽晶圓相繼調漲產品價格，近期IC設計龍頭聯發科在網通晶片漲價二成後，為因應新興市場需求強勁與疫後下游拉貨動能增強，將針對旗下最重要的手機晶片調升報價，最高漲幅高達15%，再次調漲價格的效應恐持續擴散。

後續包括晶圓代工、封測與矽晶圓都有機會出現另一波漲價潮，預期對於獲利與股價表現都有望出現激勵的效果，但物價快速上揚，供應鏈斷鏈問題仍影響產出，因此預期股價雖有望延續多頭格局，但漲勢仍將受到壓抑，導致指數維持驚驚漲的格局，因此，操作上仍維持上揚時不追高，震盪拉回時再分批逢低承接的策略。