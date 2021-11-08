瞄準美國新政商機 經部：台有望切入美5G、電動車市場

工業局副局長陳佩利今（8）日於經濟日報舉辦「2021產業戰略高峰論壇─台美鏈結新展望」報告台美產業合作策略。她認為，美國政府隨著各項新政發布，台灣廠商有相當契機可望切入電動車及5G市場。而各國都將半導體視為戰略物資，但台灣政府及產業將持續保持優勢，不會讓他國「彎道超車」。

陳佩利說，因為美中貿易戰、疫情等國際局勢催化，加速了國際供應鏈的分散及重組，也提升關鍵供應鏈韌性。而在台美量體比較，美國的GDP是台灣的31倍，人口也是台灣的14倍，但是貿易值只有台灣的六倍，凸顯台灣是以貿易立國。

陳佩利說，台美在ICT產業有超過30年的合作關係，合作項目涵蓋全球最先端的半導體晶片及主導全球資訊科技發展的電腦系統和5G手機。她也提到很多長期合作的外商也說，美中貿易戰後也是透過與台廠調調動才完成，甚至說「台灣是全世界的PC中心」，顯示台灣的實力已經獲得全球肯定。

陳佩利接下來分析台美合作潛力產業。首先，半導體已成為各國競相追逐的戰略物資，包括美國的CHIPS for America Act 、歐盟規劃在未來二至三年內投資1,450億歐元研究半導體技術、南韓給出設備6%及投資抵減達30%的高額租稅優惠等。

陳佩利認為，要有好的半導體產業須滿足人才、基礎建設、市場及供應鏈。她強調，美中貿易戰形成雙方陣營各自塑造供應鏈的趨勢，分別為中國大陸自主可控的供應鏈，以及聚焦本土高階邏輯晶片製造產能、塑造韌性安全供應鏈的區域供應鏈合作兩大局勢。

而台灣半導體地位在全球領先，在晶圓製造、IC封測是世界第一，IC設計則是世界占比第二。細部分析，台灣在10奈米以下的晶圓製造更是占比92%以上；而在MCU、 DSP等，包括車用晶片，台灣也占據多數。

台美合作方面，美國先進設備廠、先進材料、資訊大廠研發中心等都在台灣本土有所布局。而像在美光DRAM月產能22萬片，占美光全球DRAM產能63%。陳佩利談到，台積電（2330）赴美投資，預估2024量產可月產2萬片5奈米晶圓製程，而台積電赴美設廠更帶動上下游的材料廠及設備廠，如僑力化工、勝一化工（1773）、盟立（2464）都一起過去。她也相信，AI、5G通訊及雙方合作將會更加密切。

而在5G方面，美中貿易戰後，美國政府將花18.95億美元替換陸系設備，避免資安與國安危機。另外，美國有35%的地區無寬頻網路，因此在今年8月宣布斥資650億美元加強寬頻網利基礎。另外，美國也有意推動Open RAN發展，這些都會是台灣廠商可以切入的市場。

陳佩利指出，台灣業者已在Open RAN有所布局，如交換器/路由器有鴻海（2317）、鈺登（智邦（2345））、核心網路也有廣達（2382）、和碩（4938）、緯穎（6669）等。她舉例，經濟部與多家美商合作，建立多核心網路的5G開放網路驗測環境，協助台廠，已協助台廠進行互通測試與效能驗證。另外，台灣也有全球第二座的TIP認證實驗室，「不用飛到美國去測，在台灣就可以測了」，加速廠商切入美國市場。

最後，《彭博社》預估2040年電動車佔年銷量58%，而在2035至2040年間將與傳統油車黃金交叉，工研院預估2040年產值達2.508兆美金。陳佩利說，過去油車就是引擎跟變速箱，但未來電車就講求三電「電池、電機、電控」，都是台灣資通訊產業產業可以切入的點。

除了電動車供應鏈外，陳佩利提到，拜登政府美國百日供應鏈報告也表示，將在全美設置50萬個充電站，而在美國1兆美元的基礎建設案也預估提供150億美元建設電動車充電站。面對將近75億美元的充電設備潛在商機，主攻充電樁的台達電（2308）、東元（1504）都已經摩拳擦掌。

陳佩利最後認為，對於產業保護其實不利於產業發展，如現在台灣強項的ICT產業早在1995年就已全面自由化，反倒是台灣汽車業還在保護關稅，反而是沒保護的產業想辦法衝出去；認為產業變遷之際，進入供應鏈合作，台廠在硬體製造擁有不可取代的關鍵地位，甚至有能力投資其他國家，同時也會保持半導體的領先地位，不容許有「彎道超車」。