「天堂W」人氣強強滾 登雙平台營收第一

由韓國遊戲大廠NCSOFT開發的遊戲大作《天堂W》於11月4日全球上市後，首日即創下NCSOFT歷屆遊戲最高單日營收紀錄；並且在總用戶數、海外玩家比重、日銷售額等皆為歷史新高。全球單一版本服務使用戶數量增加，預計在2022年將上市地區擴展到北美以及歐洲地區，而亞洲區上市僅二天，就達到韓國Google Play營收第一；台灣也在11月7日創下雙平台營收第一的成績。

《天堂W》在上市第一天就創下了NC歷屆遊戲的最大日銷售額。總用戶數和海外使用者比重也是最高的。NCSOFT表示，以國家間競爭格局為主要內容的《天堂W》，全球單一版本服務得到了玩家們的正面回饋。我們正計劃在2022年將上市地區擴大到北美、歐洲、南美等地區。

《天堂W》繼承原作天堂的正統性，並以World為主題開發，包括全世界單一版本、Full 3D畫面和斜45度視角以及AI（人工智能）翻譯功能為主要特色。通過控制台設備與PC、手機的交叉遊玩服務也在準備中。