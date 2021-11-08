快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

華立前三季每股賺8.81元 超越去年全年

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

華立（3010）今（8）日說明，前三季歸屬於母公司的淨利20.8億元，年增46.4%，每股純益高達8.81元，已超越去年全年。

華立說明，今年以來無畏國內外疫情延燒，及缺料缺船缺櫃缺電等不確定因素干擾，獲利仍逆勢走高。

受惠5G、高效能運算、電動車大趨勢及零接觸商機引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料出貨動能強勁，其中第3季淨利達8.42億元，季增31.5%，年增32.4%，單季每股稅後純益達3.57元，也創下歷史新高。

法人則預估，華立全年營收、獲利都將刷新記錄，再造新頁。

就第3季財報顯示權益法認列的關係企業投資收益達7.48億，年增70.5%，華立說明，專注於半導體封裝用導線架材料代理的轉投資公司長華電材，經營有成獲利持續成長，近年更將事業版圖拓展至製造領域，今年以來受惠缺料及漲價潮業績熱翻天，對華立業外貢獻顯著。

此外在環境方面，華立近年大力投入綠電產業，跨足太陽能電站的設立，到今年底併聯發電容量累積將達53.4MW，相當於91座大安森林公園碳吸附量，約可提供1.9萬戶的年家戶用電量，明年在彰濱工業區等案場加入後，將新增逾110MW，致力形塑對地球更友善的生態環境。

華立

延伸閱讀

陸行之：半導體缺料問題公司避重就輕 除車用外已紓解

網通業熱爆 迎最強訂單潮

和碩、鴻海本周法說 台股重頭戲

旭隼上月營收月增5.8％ 攀歷史次高

相關新聞

集邦：今年車用MLCC需求上看4,490億顆 明年成長力道佳

根據TrendForce（集邦科技）表示，第4季各家MLCC供應商訂單出貨比（Book-to-Bill Ratio）呈現...

華立前三季每股賺8.81元 超越去年全年

華立（3010）今（8）日說明，前三季歸屬於母公司的淨利20.8億元，年增46.4%，每股純益高達8.81元，已超越去年...

健鼎前三季每股賺8.25元 10月營收歷年最佳

PCB大廠健鼎（3044）今日公布財報，前三季合併財報營收463.14億元，營業毛利86.82億元，營業利益48.51億...

東研信超10月營收年增逾29% 連4個月創新高

電子檢測廠商東研信超（6840）今（8）日公告10月合併營收新台幣7,620萬元，分別較上月及去年同期成長2.26％、2...

友達10月營收304億 月減7.9%

友達今（8）日公佈10月合併營收303.8億元，月減7.9%，年增18.1%；累計前十月合併營收3,080.35億元，年...

旺宏10月營收 再創單月歷史新高

記憶體大廠旺宏電子（2337）今（8）日公布10月合併營收為57.15億元，較上月營收微幅增加0.6%，再創單月合併營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。