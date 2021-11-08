華立前三季每股賺8.81元 超越去年全年

華立（3010）今（8）日說明，前三季歸屬於母公司的淨利20.8億元，年增46.4%，每股純益高達8.81元，已超越去年全年。

華立說明，今年以來無畏國內外疫情延燒，及缺料缺船缺櫃缺電等不確定因素干擾，獲利仍逆勢走高。

受惠5G、高效能運算、電動車大趨勢及零接觸商機引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料出貨動能強勁，其中第3季淨利達8.42億元，季增31.5%，年增32.4%，單季每股稅後純益達3.57元，也創下歷史新高。

法人則預估，華立全年營收、獲利都將刷新記錄，再造新頁。

就第3季財報顯示權益法認列的關係企業投資收益達7.48億，年增70.5%，華立說明，專注於半導體封裝用導線架材料代理的轉投資公司長華電材，經營有成獲利持續成長，近年更將事業版圖拓展至製造領域，今年以來受惠缺料及漲價潮業績熱翻天，對華立業外貢獻顯著。

此外在環境方面，華立近年大力投入綠電產業，跨足太陽能電站的設立，到今年底併聯發電容量累積將達53.4MW，相當於91座大安森林公園碳吸附量，約可提供1.9萬戶的年家戶用電量，明年在彰濱工業區等案場加入後，將新增逾110MW，致力形塑對地球更友善的生態環境。