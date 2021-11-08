健鼎前三季每股賺8.25元 10月營收歷年最佳

PCB大廠健鼎（3044）今日公布財報，前三季合併財報營收463.14億元，營業毛利86.82億元，營業利益48.51億元，稅前純益55.52億元，稅後盈餘43.34億元，以目前股本52.56億元計，每股稅後純益8.25元，高於去年同期之8.17元。

以第三季單季而言合併財報營收161.7億元，營業毛利31.41億元，毛利率19.4%，營業利益17.76億元，稅前盈餘20.48億元，稅後盈餘15.96億元，單季EPS為3.04元。

此外健鼎今日公布10月合併營收53.94億元，也是歷年最佳。健鼎10月營收約為新台幣53.94億元，受到十一長假工作天減少影響，與上月（九月）的55.816億元相比，雖然月減少2.3%。但與去年同期的49.08億元相比，還是維持年成長率9.9%。

健鼎今年雖受供應鍊長短料缺料影響，但累計今年1~10月合併營收為517.08億元，已突破500億，較去年同期的453.47億元年成長率14%。