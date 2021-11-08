東研信超10月營收年增逾29% 連4個月創新高

電子檢測廠商東研信超（6840）今（8）日公告10月合併營收新台幣7,620萬元，分別較上月及去年同期成長2.26％、29.79％，東研信超指出，移動通訊與無線技術檢測需求熱絡，帶動10月營收再創單月歷史新高，並已是連續4個月刷新單月歷史紀錄；前10月累計合併營收為6.79億元，年增22.93％，同為歷年同期新高，更超越去年全年營收表現。

東研信超表示，以在手訂單來看，第4季營收、獲利持續看好。此外公司已評估多處合適地點，規劃增設實驗室測試場地來服務客戶，預計今年底可望落實。

東研信超提到，隨著通信技術複雜化，各國對電子產品對品質及安全要求益發嚴謹，東研信超擁有全球電腦市佔率前三大品牌和國際移動通訊五大品牌認可的檢測實驗室，提供的電磁相容（EMC）、安規（Safety）、移動通訊（RF/SAR/OTA/Conformance）等強制性檢測、自願性測試與國際轉證多方面的檢測認證服務，已獲得眾多電子資通訊產業知名品牌商的認可。公司客戶群廣泛，檢測主力產品擴及5G移動通訊、網通、NB、工控應用及智慧家庭等相關領域。