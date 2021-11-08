旺宏10月營收 再創單月歷史新高

記憶體大廠旺宏電子（2337）今（8）日公布10月合併營收為57.15億元，較上月營收微幅增加0.6%，再創單月合併營收的歷史新高。

旺宏10月合併營收為57.15億元，較上月合併營收56.79億元微幅增加0.6%，也較去年同期合併營收38.41億元成長48.8%。

累計今年1月至10月合併營收為417.43億元，較去年同期營收334.85億元增加24.7%。

先前外資認為第四季NOR Flash價格恐觸頂，隨著供需趨於平衡，明年第1季價格可能轉跌。

不過，旺宏董事長吳敏求仍維持對後市正向看法，他並進一步指出，電腦市場的循環週期不太會影響旺宏營運，看好旺宏明年表現，而就旺宏本身看到的趨勢，加計上非PC應用的領域，像是TV、Audio、Game等，吳敏求強調，Flash明年一整年仍將維持缺貨的狀況。