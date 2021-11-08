力拚電動車市場 2021全年車用MLCC需求年增20%

根據TrendForce表示，第4季各家MLCC供應商訂單出貨比（Book-to-Bill Ratio）呈現下滑，不僅消費性產品需求走緩，ODM廠持續受到晶片短缺、長短料與中國大陸限電等問題影響，削弱客戶拉貨動能。反觀第三季起至今，汽車市場仍維持強勁的需求，成為供應商在新產品規劃與產能擴增的重點方向，預估2021年車用市場MLCC需求達4,490億顆，年成長率20%。

TrendForce進一步表示，隨著電動車市場增長以及智慧輔助駕駛系統的規格提升，MLCC用量倍增，其電氣特性與安全高規格的要求使跨入門檻不易，相對也提升MLCC產品單價與利潤，故整體車電產業對MLCC需求量是呈現每年雙位數成長。其中，以傳統燃油車MLCC用量為比較基準，電動車是燃油車的2.2倍、電動智能為2.7倍、電動自駕車則高達3.3倍。

廠商方面，日廠村田、TDK、太陽誘電持續主導車用MLCC市場，2022年相繼在中國大陸、菲律賓、馬來西亞等海外廠區進行車用產能擴增計畫。其中，動力傳動（Powertrain）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、連接系統（Connected system）是主要拓展項目；韓廠三星則往小型化、高容值、高耐壓等技術規格來跨入動力系統應用；台廠國巨、華新科等積極投入車用規格與射頻專用規格（High-Q）的產品研發，以擴大車用資訊娛樂系統（Infotainment system）與車用充電樁市場。

展望2022年，TrendForce預估車用市場MLCC需求將攀升至5,620億顆，年成長率25%。主要受到汽車電子化程度持續攀升。在全球對於碳中和政策的要求以及特斯拉熱銷下，掀起一股電動車熱潮，各國也陸續訂定燃油車停售時間表。在電動車逐步成為汽車市場主流的趨勢下，也將成為推升MLCC產業未來成長的主要動能。