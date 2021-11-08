友達10月營收303.84億元 月減7.9%、年增18.1%

受到面板報價下跌及出貨面積衰退影響，友達（2409）今（8）日公告今年10月合併營收303.84億元，月減7.9%，年增18.1%。

友達公布今年10月鎮份面板總出貨面積達208.4萬平方米，較9月減少4.3%。

友達累計今年前十個月合併營收3180.35億元，年增42.5%。

友達日前在法說會中指出，展望第四季進入面板傳統淡季，在商用、工控等 IT 面板需求支撐下，營運可望降低受電視等消費性面板跌價影響。友達估出貨量季減3%以下，平均售價季減約5%；並動態調整產能利用率。

友達董事長彭双浪表示，僅管第三季的旺季備貨需求未如預期，中小尺寸電視面板的價格也面臨較大幅度調整。然而，筆電和桌上型顯示器的商務需求相對強勁，商用產品如零售、工控等需求也持續增加，帶動單季營收穩健季增3.6%，累計前三季營收達2,776.5億元，已超越2020年全年表現。單季營業淨利達204.3億元，為公司帶來豐沛的現金流入，展現友達雙軌轉型、體質改善的成果。第四季是面板業傳統淡季，工廠將安排試量產、歲修，也會注意供應鏈狀況。