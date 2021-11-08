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郭台銘夫人曾馨瑩攜手家扶基金會 助單親弱勢家庭

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
曾馨瑩女士以行動支持，捐贈此專案300萬元，並且擔任一日義工。永齡/提供
曾馨瑩女士以行動支持，捐贈此專案300萬元，並且擔任一日義工。永齡/提供

永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩女士，每年進行的1111慈善計畫已進入第6年，2021年在疫情肆虐下，弱勢朋友們更加苦不堪言，其中單親家庭的獨力照護者在面對疫情衝擊時無法兼顧工作和小孩，經濟問題和孩子照顧問題兩頭燒，讓弱勢單親家庭的父親或母親身心備感煎熬。

曾馨瑩與家扶基金會攜手發起「讓我幫你，疫起勇敢走下去」的行動，呼籲社會善心的朋友們，關心疫情帶來的「瀰漫性弱勢危機」，捐款幫助這些家庭度過眼前最艱困的日子，協助他們早日重回日常生活軌道。

這些弱勢單親家庭維持經濟來源的勞動者，大多從事服務業或臨時工性質，在疫情衝擊下面對減薪、無薪假或失業等打擊，失去收入，接踵而來的租金、生活開銷等等，生活馬上陷入困頓，家扶基金會服務的個案中超過七成以上是單親家庭學童，案例張媽媽在食品加工廠工作，獨自撫養三名年幼子女，原本就已是每個月被錢追著跑。

受到COVID-19疫情的影響，被迫放無薪後現今又面臨失業窘境，連讓孩子三餐溫飽都非常困難，然而更沮喪的的是，由於許多防疫措施，就算能有臨時工的工作，都無法一邊工作，一邊兼顧孩子，看到這些難上加難的案例。

自己同樣身為人母的曾馨瑩身有感觸地表示：「突發性的災難比較容易讓社會大眾知道有人需要幫助，但發生像疫情這樣帶來瀰漫性影響的弱勢危機，卻不容易被人關注，所以我希望幫弱勢朋友們發聲，可能現在你身邊就有人、有許多家庭，正面臨要掉下社會安全網的危機，希望大家一起幫忙他們渡過難關。現在每年11.11已是大家熟知的購物節，但在全台被疫情籠罩下，大家今年在行有餘力之時，可以做更有意義的事情，那就是捐款支持家扶基金會的「讓我幫你，疫起勇敢走下去」扶幼計劃，助人為快樂之本。」

家扶基金會「讓我幫你，疫起勇敢走下去」扶幼捐款計劃，相關善款作為弱勢專案紓困金，補助孩童基本生活開銷，包括餐費、奶粉與營養品購買、獎助學金、急難救助金與課後托育和課輔班的支持經費等等，曾馨瑩女士以行動支持，捐贈此專案300萬元，並且擔任一日義工，參與孩童的假日照顧，探訪這些單親弱勢家庭孩子的課後學習狀況，包含吉他班和舞蹈班，了解他們實際學習狀況，這些課後活動，對於這些單親弱勢家庭是讓孩子的家長們需要為生計奔波時，無後顧之憂，並持續鼓勵孩童透過課輔學習豐富自身的知識。

曾馨瑩女士與家扶基金會攜手發起「讓我幫你，疫起勇敢走下去」的行動。永齡/提供
曾馨瑩女士與家扶基金會攜手發起「讓我幫你，疫起勇敢走下去」的行動。永齡/提供

家扶基金會 疫情 曾馨瑩

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