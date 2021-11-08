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遠傳雙11限時快閃 網購夯品任挑0元帶回家

經濟日報 / 記者楊東庭／即時報導
遠傳雙11限時快閃，免費多一件。圖/業者提供
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遠傳（4904）迎戰雙11，明起祭出限時一週快閃優惠，11/9至11/14，凡於全台遠傳門市或網路門市申辦5G 999以上資費方案，搭配指定機款，即享雙11加碼送1,000元購物金，可至遠傳friDay購物雙11專區任選網購夯品，包含聲寶蒸煮料理鍋、手持直立式吸塵器、tokuyo Q頸枕等，只要0元就可免費帶回家。

此外，購機還可搭配遠傳續推的「振興購機五重送」，第一重：申辦遠傳心5G方案搭配指定手機，最高可折2,000元；VIP續約指定資費方案，再享折價3,000元。第二重：搭配指定手機舊換新，最高加碼現折5,000元。第三重：到遠傳friDay購物，每月消費滿額再贈購物金，好康無限循環。第四重：購機最高享1%遠傳幣回饋。第五重：購機抽易遊網萬元旅遊金，出遊吃住享好康。換手機搭配遠傳振興五重送最划算！

遠傳5G挾國際行動網路調查權威Opensignal調查網速、影音體驗世界第一的殊榮，雙11來遠傳，不但購機可享限時免費送一件雙11專區任選網購夯品及振興五重送優惠，也邀請全民一起來體驗免費七日5G不限流量上網吃到飽，本月起週週於全台指定門市與SAMSUNG、vivo、OPPO三大品牌推出5G賞機體驗拿好禮活動，提供用戶有感的5G頭等體驗。

全民體驗再享振興購機五重送：

https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/promotion/L3/revitalize/index.html

遠傳 5G 手機

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