伺服器零組件缺貨 慧與預期將持續到明年下半年

伺服器產業2022年預計將持續增長，但全球伺服器品牌巨頭慧與科技（HPE）透露，伺服器需求短時間來看仍強勁，但半導體新產能卻沒那麼快開出，將導致零組件缺料情況恐持續到明年下半年，國內伺服器代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）目前也皆釋出明年上半年將缺料情況，恐壓抑相關業務增長動能。

HPE為全球品牌伺服器大廠，主攻企業伺服器市場，長年與戴爾（DELL）占據全球前兩大廠商位置。根據IDC調查報告，HPE / H3C（新華三集團）今年第2季出貨量雖小輸戴爾，但以營收規模來看居龍頭寶座。

HPE 全球營運群策略採購處副總裁許俊強指出，伺服器缺貨將持續到明年下半年。這要從供應及需求端來看，供應方面，半導體廠商去年看到供不應求情況，因此砸下資本支出擴增產能，但完工長則兩年、短則一年，因此新產能開出仍要等待。

許俊強表示，從需求端來看，短時間看起來需求仍強勁，以採購角度分析，由於訂單需求旺盛，加上零組件缺貨、漲價，因此廠商只能用較高的價格買IC，但一旦售價過高，勢必也將影響客戶下單意願，最終讓需求與供應取得新的平衡。

儘管零組件價格因缺貨而漲價，但HPE既有伺服器客戶合約仍將維持同樣報價，但新客戶則可能反映上升的成本；此外，由於伺服器量不像3C電子動輒百萬、千萬台，因此供應商仍能抽出部分產能支應。

廣達同樣預期伺服器零組件缺貨將持續到明年下半年。廣達指出，目前主要是缺半導體成熟製程IC，主要因過去幾年產能未擴充，而新產能開出還要時間，目前來看，電源管理IC、交換器晶片皆短缺。

伺服器電源管理晶片目前全球主要由德州儀器（TI）、英飛凌（Infineon）、Microchips三家供應，但因三大廠新產能尚未開出，導致伺服器電源管理晶片缺貨情況持續上演。

據悉，英業達內部評估，零組件缺貨情況將至少持續到明年上半年，如伺服器用電源管理IC因認證其較長，短期也無法轉單給國內廠商，在零件供不應求下，預計英業達伺服器2022年上半年業績將與今年相近。

緯創也認為，伺服器零件缺貨將持續到明年上半年，短期內無法看到緩解時間點。目前來看，緯創展望伺服器業務明年將與去年持平。