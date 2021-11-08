迎雙11！凱基銀攜手九大網購平台 最高回饋32%

開發金控（2883）旗下凱基銀行今（8）日宣布，迎接雙11購物節盛事，凱基銀行聯手九大網購平台提供全年最大優惠給消費者，包括於各大網購通路推出「天天凱基卡友日」，週一至週日每天都有單筆滿1,111元送111元優惠回饋；另特別再加碼，凱基卡友於蝦皮商城滿額現折350元，加上滿額回饋刷卡金，回饋高達32%，與東森購物網、PChome 24h購物也分別推出最高25%及20%的回饋。凱基卡友還可享最高24期分期0利率優惠，讓卡友賺回饋再享消費零負擔。

凱基銀行攜手蝦皮購物提供雙重回饋，蝦皮商城單筆滿3,111元輸入折扣碼現折350元，折價後刷卡金額滿3,000元，再加送750元刷卡金。以消費3,350元為例，雙重回饋下最高賺1,100元，等同回饋高達32%。另外，凱基銀也於momo購物網、淘寶網、Yahoo購物中心、生活市集、遠傳friDay購物及樂天市場等各大網購平台，提供凱基卡友消費10%高額回饋。

凱基銀行進一步提醒，網購優惠活動需登錄且限量，及部分活動需分期，建議卡友們刷卡前可先瞭解活動辦法，才不會錯失雙11網購的高額刷卡金回饋。