台積電遇到對手了！這二間公司薪水力壓護國神山

台積電（2330）薪資已經夠羨煞人，但根據比薪水今（8）日公布的「2021 熱門公司薪資統計」結果顯示，台積電平均薪資為48,910元，台達電（2308）平均薪資則為50,756元，聯發科（2454）平均薪資上衝至84,039元更威，台積電僅排名第三。

比薪水指出，2021年「資訊科技」產業深受大眾的關注，而根據台灣勞工自主回報的薪資統計還擠進排名前五大的企業，還有華碩（2357）平均薪資為47,909元、緯創資通（3231）平均薪資為47,749元。

其中，台積電、緯創資通以及華碩，他們是2021年受關注程度成長幅度最大的公司，護國神「積」台積電的關注程度甚至成長了7.2成。可見大眾對於台積電的薪資福利相當感興趣，即使不在該產業中的求職者、工作者，也想一窺台積電的內部狀況。

為何熱門公司皆是「科技業」？針對此結果，比薪水進一步解讀分析，「資訊科技」產業能獲得大眾的高度的關注，原因不外乎有三，「薪資高」、「新聞曝光度高」以及「穩定性高」。

一直以來科技業都不斷透過「高薪」來吸引人才，在新聞上經常會看見，「聯發科宣布碩士畢業生年薪上看新台幣200萬元！」或是「台積電表示全體員工平均薪酬高於100萬元」...等消息，久而久之，大眾對於科技業的聯想就是「高薪」，即使人人都知科技業工時普遍偏高，工作壓力大，但對該產業高薪的憧憬已經根深蒂固。

而從行政院主計處公布的數據來看，2021年8月經常性薪資平均為43,227元，與以上熱門公司平均薪資相比，熱門公司的平均薪資確實明顯高於求職市場平均值。

而「新聞曝光度高」可以讓大眾接收了產業高薪資訊，但它也帶來另一面向的關注，是帶著不信任的關注。

一直以來勞工與資方都存在著信任的問題，因許多勞工在過去的求職過程中，曾遇過公司方所提供的薪資、福利甚至是工作內容，都與面議時候有著明顯的差距，因此對於公司方所公布的薪資資訊，會令人忍不住抱持著懷疑的態度，進而透過薪資平台關注、查看內部員工、過來人所提供的公司真實薪資狀況。