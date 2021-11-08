陸行之：半導體缺料問題公司避重就輕 除車用外已紓解

半導體缺料問題到底有多嚴重？不少半導體及科技公司近期仍是宣稱短料缺料嚴重，不過，知名半導體產業分析師陸行之有不同的觀察，他認為 ，除了車用晶片及少數產品有嚴重缺料之外，目前已經在逐步紓解了，陸行之強調，占全球半導體需求近50%的成熟市場5G、中低階筆電、TV、部分數據中心晶片、DRAM等產品都轉弱了。

陸行之最新臉書貼文表示，「最近觀察一些半導體及科技公司，就覺得很奇怪，明明全年營收同比成長明顯低於同業平均的18~20%，自己及客戶手上一堆庫存，環比季對季，月對月開始衰退，同比年對年開始轉弱，但管理層一直告訴媒體自己表現有多好，需求有多強，短料缺料嚴重導致無法滿足客戶需求到2022/2023」。

陸行之認為，目前成熟市場5G、中低階筆電、TV、部分數據中心晶片、DRAM、 大尺寸螢幕驅動IC、CIS、射頻放大器、指紋觸控、MLCC、部分MCU、電力功率晶片需求等都轉弱了，除了車用晶片及少數產品有嚴重缺料之外，目前已經在逐步紓解了。

陸行之強調，「如果還是表現不好，就說說到底發生什麼事情了，是產品塞港還是缺了什麼料，缺了誰的料，為何缺料，哪些公司要負缺料的責任，公司避重就輕似乎一直是個問題，難怪有些投資公司要用AI來辨識管理層沒有說的感覺」。