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美國政府討資料大限 王美花：部分半導體廠商已繳交

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部長王美花。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
經濟部長王美花。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

今（8）日為美國政府對於全球各大半導體廠商要繳交資料大限。經濟部長王美花今日出席經濟日報「2021產業戰略高峰論壇」受訪表示，經濟部與廠商有密切聯繫，有些廠商之前已繳交，部分會選在今天交；至於客戶機敏資料，廠商都會有所保留。

對於經濟部是否會協助廠商保留機敏資料，王美花說，政府不會干涉，也不適合了解是什麼樣的資料。

台積電（2330）董座劉德音日前受訪時曾直指「供應鏈中有人在囤貨」。王美花說，相關細節，其實業界會比政府更清楚。她說，就國內情形，台灣製造出來提供給國外廠商，我們看起來是沒有這個問題；其他國家的部分，政府比較不了解企業細部狀況。

而對於台積電創辦人張忠謀日前提出，赴美設廠成本高，而鴻海（2317）、穩懋（3105）也提出相同呼應。王美花則認為，半導體在台灣已經形成非常好的供應鏈體系，台積電對於先進製程也都有意願在台灣加碼投資，政府也會協助讓高階半導體繼續在台灣投資，這對台灣不僅是整個半導體生態系，也延伸到更多產業，讓台灣經濟成長、甚至國家安全都很有幫助；至於廠商全球佈局，有其各種考慮，有需要的話政府也會協助廠商。

台積電 半導體 王美花

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