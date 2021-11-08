台達電、台積電等台灣八科技巨擘 展現氣候行動決心

由台達電（2308）、台積電（2330）、友達（2409）、台灣微軟、光寶科技（2301）、宏碁（2353）、和碩（4938）、華碩（2357）等台灣八家科技巨擘所組成的「台灣氣候聯盟」，面對全球氣候挑戰也不落人後，於11月6日台灣時間20點30分在英國COP26氣候峰會大會會場舉行《資通訊產業氣候行動》記者會暨論壇，將台灣資通訊產業因應氣候變遷的決心與行動向國際發聲。

聯合國氣候峰會COP26正在英國格拉斯哥熱烈召開，全世界正關注各國已落實2015年巴黎協定各項承諾，且對未來能提出更積極的氣候行動與付諸實踐，以抑制全球升溫相比工業化時代能控制在攝氏1.5度以內。

台灣氣候聯盟會長暨台達電子董事長海英俊在開幕致詞時談到，聯盟有二大重要使命，一是藉由八家公司影響力攜手供應鏈接軌國際邁向淨零；二是結合夥伴力量更廣泛的與國際氣候倡議組織接軌合作」。2050年淨零的目標需要整個台灣社會與產業間的轉動，需要更多人參與氣候行動。

台灣氣候聯盟秘書長彭啟明在COP26的記者會中表示，台灣資通訊科技業面對極端氣候的實體風險，碳定價、客戶要求減碳、溫室氣體排放總量管制、歐盟碳邊境調整機制等等企業轉型風險，早已超前部屬，不但從自身做起也希望更多供應鏈能加入減碳淨零行列。

RE100主席Sam Kimmins提到，「台灣氣候聯盟」成員台積電2020年宣布加入RE100，現在則越來越多企業加入，例如有台達電子、宏碁、華碩電腦等科技公司響應RE100倡議，並驅動供應鏈積極使用再生能源。他發現在亞洲尤其是台灣，有許多的企業認同RE100理念積極使用再生能源，將可有效降低人類依賴化石燃料降低碳排放。

起源於英國已成立15年的倡議組織ALDERSGATE GROUP，商業會員包括MICHELIN米其林、IKEA宜家、BANK OF AMERICAN美國銀行等企業，秘書長Nick Molho則在記者會上呼籲，在邁向淨零的路上絕對不能缺少國際的合作，尤其是碳捕捉封存、新能源氫的發展等。

台積電董事長劉德音在「台灣氣候聯盟宣言」中表示，半導體產業面對氣候挑戰將致力降低碳排放量，台積電承諾將於2050年達到淨零排放目標。友達彭双浪董事長則說，友達會以國際科學減碳目標(SBT)為基礎，逐年降低碳排放，打造低能耗產品同時發展太陽能事業服務。光寶科技總經理邱森彬也在影片中強調，光寶科技推動海廢保麗龍專案累積至今則已回收將近100公噸回收塑膠，且導入在產品設計製造中。和碩聯合科技則是藉由環境友善設計與綠色製造等各方面的努力，降低在產品製造、配送與使用過程中，所可能排放的溫室氣體。