亞太電信高層再異動 總座黃南仁退休 陳鵬董、總一肩扛

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

亞太電信今年下半年高層異動頻頻，前董事長呂芳銘卸任，改由陳鵬接任董事長，亞太電信晚間公告，總經理黃南仁退休，總經理職務由陳鵬兼任。黃南仁退休後，亞太電信三個月內董、總職務都有異動，陳鵬一肩扛起董事長跟總經理職務，後續亞太電信營運策略也備受外界關注。

亞太電信公告指出，黃南仁退休生效日為11月8日，董事會決議通過自11月8日起，由董事長陳鵬兼任總經理職務。

黃南仁畢業於田納西大學電子工程碩士，曾擔任過台灣大哥大副總經理，也曾擔任鴻海集團旗下國碁電子總經理，負責操刀鴻海集團首次跨入電信領域的4G頻譜競標案，2014年鴻海入主亞太電信，黃南仁則自2018年接任總經理職務，延續4G業務，參與5G競標，並在2020年與遠傳完成5G共頻共網策略合作，展開台灣第一個共頻共網的合作案。

而今年8月底亞太電信股東會，改選完董事，呂芳銘卸任董事代表及董事長職務，改由陳鵬擔任董事代表及新任董事長職務。

今年10月，亞太電信與遠傳電信順利完成5G共網共頻及私募股權合作案，遠傳成為亞太電信第二大股東，亞太電信代大股東鴻海旗下寶鑫國際公告改派董事代表，舊任者為黃南仁、游哲宏，新任者除鴻海董事長辦公室資深處長趙元瀚外，鴻海禮讓遠傳電信一席董事法人代表席次，由遠傳電信法務法規暨採購群資深副總經理李和音擔任。

黃南仁卸任亞太電信董事代表，市場就有耳語傳出黃南仁有意退休。現在黃南仁退休生效，短短三個月時間，亞太電信董事長跟總經理陸續卸任，陳鵬一肩扛起董事長跟總經理職務。

陳鵬曾任職於鴻海財務總處主管、亞太電信董事長特別助理，亞太電信日前新聞稿指出，陳鵬擁有豐富的財務、策略投資、電信及營運管理經驗，加上亞太電信原有的科技優勢，帶領亞太電信邁向嶄新里程，創造更多5G智慧生活的無限可能，帶給用戶更優質的服務和體驗。

亞太電信 遠傳電信 鴻海

延伸閱讀

和碩、鴻海本周法說 台股重頭戲

家賊難防！鴻海工程師勾結供應商 浮報發票坑郭董百萬

五大電信門號數統計公布 只有這一家每個月維持成長

1.5億網路標案卻用到中國零件 教育部認了「減價收受」

相關新聞

八大科技巨擘組「台灣氣候聯盟」 向世界展現氣候行動決心

由台達電（2308）、台積電（2330）、友達（2409）、台灣微軟、光寶科技（2301）、宏碁（2353）、和碩聯合科...

台積職缺連文組生都搶破頭？過來人揭「殘酷現實」：根本爽缺

作為半導體龍頭的台積電，高薪職缺總讓許多求職者躍躍欲試。不過一名網友就指出，不僅是一般理工生想進台積電工作，就連文組生也搶破頭，讓他不禁好奇除了高薪「台積電有何魔力？」引起網友們...

美徵求半導體供應鏈意見 台積等23家大廠率先完成回覆

美國商務部官方公開徵求半導體供應鏈意見預計在美國時間9日截止，據聯邦公報與相關網站資訊顯示，台積電（2330）、聯電（2...

光洋科：公司沒有變天 董事長仍是馬堅勇

媒體報導光洋科董事長馬堅勇於5日董事會遭撤換，改由玉璟公司代表人王炯棻接替。對此，光洋科發布重訊指出，董事會以臨時動議解...

眼球大戰開打 NCC意外陷入OTT納管立法難題

OTT大咖登台掀起內容新戰局，連帶攪動有線電視產業一池春水，隨著「剪線潮」侵蝕第四台生存，儘管政府有意納管OTT，但監理尺度拿捏，立專法？不立專法？卻成為NCC的棘手問題、燙手山芋。

OTT大咖帶著漫威電影登台 本土練兵5年掀土洋大戰

5年前Netflix來台搶占OTT先機，如今迪士尼旗下Disney+也將於12日開台，帶來更海量、更強勢的IP；如何推動台灣在地業務、瓜分消費者的娛樂預算，成為市場關注焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。