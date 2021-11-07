亞太電信高層再異動 總座黃南仁退休 陳鵬董、總一肩扛

亞太電信今年下半年高層異動頻頻，前董事長呂芳銘卸任，改由陳鵬接任董事長，亞太電信晚間公告，總經理黃南仁退休，總經理職務由陳鵬兼任。黃南仁退休後，亞太電信三個月內董、總職務都有異動，陳鵬一肩扛起董事長跟總經理職務，後續亞太電信營運策略也備受外界關注。

亞太電信公告指出，黃南仁退休生效日為11月8日，董事會決議通過自11月8日起，由董事長陳鵬兼任總經理職務。

黃南仁畢業於田納西大學電子工程碩士，曾擔任過台灣大哥大副總經理，也曾擔任鴻海集團旗下國碁電子總經理，負責操刀鴻海集團首次跨入電信領域的4G頻譜競標案，2014年鴻海入主亞太電信，黃南仁則自2018年接任總經理職務，延續4G業務，參與5G競標，並在2020年與遠傳完成5G共頻共網策略合作，展開台灣第一個共頻共網的合作案。

而今年8月底亞太電信股東會，改選完董事，呂芳銘卸任董事代表及董事長職務，改由陳鵬擔任董事代表及新任董事長職務。

今年10月，亞太電信與遠傳電信順利完成5G共網共頻及私募股權合作案，遠傳成為亞太電信第二大股東，亞太電信代大股東鴻海旗下寶鑫國際公告改派董事代表，舊任者為黃南仁、游哲宏，新任者除鴻海董事長辦公室資深處長趙元瀚外，鴻海禮讓遠傳電信一席董事法人代表席次，由遠傳電信法務法規暨採購群資深副總經理李和音擔任。

黃南仁卸任亞太電信董事代表，市場就有耳語傳出黃南仁有意退休。現在黃南仁退休生效，短短三個月時間，亞太電信董事長跟總經理陸續卸任，陳鵬一肩扛起董事長跟總經理職務。

陳鵬曾任職於鴻海財務總處主管、亞太電信董事長特別助理，亞太電信日前新聞稿指出，陳鵬擁有豐富的財務、策略投資、電信及營運管理經驗，加上亞太電信原有的科技優勢，帶領亞太電信邁向嶄新里程，創造更多5G智慧生活的無限可能，帶給用戶更優質的服務和體驗。