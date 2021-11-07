台積職缺連文組生都搶破頭？過來人揭「殘酷現實」：根本爽缺

作為半導體龍頭的台積電，高薪職缺總讓許多求職者躍躍欲試。不過一名網友就指出，不僅是一般理工生想進台積電工作，就連文組生也搶破頭，讓他不禁好奇除了高薪「台積電有何魔力？」引起網友們熱議。

原PO在PTT工作板上發文表示，許多非電資相關科系的人想進台積電做產線三寶（設備、製程、整合），如今就連文組生也搶當作業員、助工，讓他直呼「台積電大概是科技業裡，極少數文組比理組還想進的公司」。

對此，多數網友們仍認為「薪水」是最大誘因，「出社會就是求財...誰跟你求理想」、「台灣一堆累、傷身又不給多少錢的工作，台積電至少給你買藥錢」、「雖然很操，但大樹好乘涼」、「我老婆部門幾乎都媽媽年紀，朝九晚六、車貸房貸輕鬆繳」、「台積電的薪水讓多少二流人才跟文組翻身」。

不過，網友們也點出「殘酷現實」，直言台灣的薪資結構太爛，「說真的，台積電薪水或CP值都很普通，只是台灣其他公司太爛，爛到大家麻木了，顯得薪水稍微正常的公司就被吹捧」、「台灣的薪資結構很爛啊，南部學店文組畢業26K，到台積電當作業員，加個班、輪個班一年就700K以上」；另也有網友認為「台積算是權責分明的公司，作業員、助工做好份內的工作就好」、「想想用菜瓜布刷刷反應室、擦拭乾淨，每年領年薪200萬以上，而且逐年遞增，工作又穩定，這樣CP值高的無腦工作哪裡找」、「完全不需要創新根本爽缺」。

不過也有過來人表示，文組生進台積電前三個月就被嚇跑的也不在少數，一個完全沒有基礎的新人進來，除非邏輯能力很好、也肯主動學習，不然師傅光上班就忙死了，根本沒時間手把手教學，只能靠自己做筆記慢慢融會貫通，真正能撐下來的沒幾個。