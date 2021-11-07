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美徵求半導體供應鏈意見 台積等23家大廠率先完成回覆

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

美國商務部官方公開徵求半導體供應鏈意見預計在美國時間9日截止，據聯邦公報與相關網站資訊顯示，台積電（2330）、聯電（2303）、日月光（3711）、環球晶（6488）、WD以及美光、新光電器等23家海內外半導體大企業已率先完成回應答覆，同時部分文件以機密顯示確保在合乎法規遵循下協助美方釐清供應鏈情況。

台積電法務長方淑華以及台積電對外公關部門先前都已分別強調，台積電評估美國商務部所需資料，不會提供敏感資訊、客戶資訊，且相關詢問議題仍可接受數據匿名，並會在期限前完成答覆。

依據公開資訊，台積電等指標企業以及其餘半導體相關研究機構單位都已陸續完成表格填寫與繳交答覆。至於半導體大廠美商英特爾以及南韓企業則還未答覆。

產業界認為，在合乎法規遵循與保護營業秘密下協助美國官方釐清供應鏈責任有其必要，畢竟台廠這一年多來已使盡全力協助全球車用供應鏈，沒必要再將責任歸於台廠。

業界指出，先前車用供應鏈調整時，韓系車廠如現代汽車（Hyundai）、起亞等較不受影響並在海內外熱銷，在美國銷售更是持續創新高，光是8月在美油電混合車銷售就分別大增124%、245%，主要是背後自有韓系半導體晶片廠優先支持，如今南韓三星、SK海力士在各半導體大廠都已回覆之下面臨龐大壓力，外傳將在南韓官員9日至11日訪美時直接向美方遞交答覆。

台積電 美國商務部 半導體

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