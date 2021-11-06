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第3屆衛星科學工作坊 強化產官學研合作

中央社 / 台北6日電

科技部協同台灣太空科學聯盟（TSU）定期召開衛星科學工作坊，科技部次長林敏聰與逢甲大學校長李秉乾、中興大學研發長宋振銘也共同為TSU中部辦公室的成立揭牌，未來建立產官學研合作關係，為衛星科學發展努力。

科技部與台灣太空科學聯盟除了召開衛星科學工作坊，並舉辦產業博覽會，為科學計畫、太空科學研究學者及政府與產業界提供溝通平台，促進產官學研深度合作及協助政策推動，建立整體太空與衛星科學研究發展藍圖。

第三屆衛星科學工作坊於5、6日在逢甲大學召開，並舉行TSU中部辦公室揭牌儀式，期盼可強化更多校際以及產官學研合作。

衛星科學工作坊以國家太空中心主任吳宗信分享國家太空三期計畫揭開序幕，科技部前瞻及應用科技司司長陳國樑則就今年三讀通過的太空發展法，與學界、產業界進行交流，緊接著就太空與衛星科技技術發展進行策略研討，主題包含國家太空三期計畫，如福衛七號、獵風者、以及後續光學遙測等衛星任務，以及跨部會B5G計畫等議題。

今天下午，工作坊也邀請產業界進行圓桌論壇，串接科學研究成果至產業需求面，推動創新創業。

林敏聰表示，科技部樂見學界與產業界由下而上建立網絡關係，只有透過強而有力的夥伴協作關係，才能促使台灣太空與衛星科學技術永續發展；也希望工作坊的舉辦，能夠增進跨域合作，實踐引領國家科技發展、培養科研人才、回應社會及產業需求等科技施政目標。

太空 科技部 逢甲大學

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