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重返母校淡江 陳進財：逆境才是人可以成長的環境

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
穩懋董事長陳進財。報系資料照
穩懋董事長陳進財。報系資料照

穩懋（3105）暨聯茂（6213）董事長陳進財今日重返母校淡江並獲授予名譽博士學位，他演講並給學弟妹勉勵。他說，「媒體給我封號消防隊隊長，代表著哪些公司出事情我都是去救火的，中間拯救過很多公司，比較出名的是穩懋，當年王博士團隊從美國貝爾實驗室微軟滿懷理想可惜跑太早，當時2G以為很快轉換3G沒想到拖了十年，我也因緣際會被推入火坑來幫忙，我負責籌資、他負責技術，…這段經歷讓我體驗到逆境才是人可以成長的環境，逆境奮戰不懈的逆戰更將使人成長，這段60多年工作之後得到的經驗，也希望在社會打拚做出成績不要忘記大家出社會的搖籃，回饋學校。」

陳進財也舉例說，當初我和王郁琦先生一起努力，還有陳國樺從台積電（2330）過來。陳進財也幽默說，「當初他過來，我都以為他過來是不是有吃錯藥」。

提及近期，陳進財也指出，「Skylink 第一顆衛星上的晶片也用到穩懋，穩懋這樣應該沒讓台灣丟臉。」

陳進財回憶往事也說，「謝謝我的太太，她和我結婚以後沒好日子，我那時候要衝刺事業，她一邊教書一邊顧兩個小孩，讓我無後顧之憂也得以在社會上有小心成就。」

穩懋 台積電 王郁琦

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