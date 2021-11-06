蔡進步捐贈清大經濟系1,000萬 培育科技管理菁英

為培育未來更多的科技企業領袖與經濟管理菁英，巨沛公司董事長、清大校友總會長蔡進步，同時也是清大科技管理學院經濟學系榮譽教授，捐贈1,000萬元予清大經濟系，成立「清大經濟學系永續基金」，嘉惠教師與學子。

捐贈儀式11月4日下午在清華大學台積館孫運璿紀念中心舉行，由國立清華大學科管院院長林哲群、及經濟系主任兼在職專班執行長林世昌共同主持。

受邀觀禮並致詞的清華大學校長賀陳弘在恭喜經濟系之際，特別指出蔡董事長一直以來對清大校務的支持不遺餘力，這次的捐款更是讓經濟系的永續基金從無到有跨出一大步。科管院院長林哲群則代表科管院，頒發榮譽教授證書予蔡董事長，表示與其認識以來相談甚歡、理念相符，蔡董事長也非常認同科管院的各項措施，對科管院的支持有目共睹。

經濟系主任林世昌接著代表全體師生向蔡進步致上最高的謝忱，收到這麼大筆的捐贈是經濟系自1984年創系以來首見，經濟系正深思如何將資源做有效率的配置，除了成立經濟系永續基金，每年領取孳息讓蔡董事長的美意能夠生生不息、永續下去。對延攬優秀新進教師有更高的bargaining power、更可運用資金來提升教師的研究能量。對於學生則以清大校務資料分析經濟系學生的實際需求，如補貼同學報考英文檢定、激勵修讀EMI課程、鼓勵國際交換。迥異於以往的受贈單位，清大經濟系特別以資料為基礎、證據為本的精神來審慎評估捐贈資源的運用是否達到預期的政策效果。

蔡進步在捐贈儀式上指出，相當感佩清大科管院師長給他的啟發，如半導體界的先驅史欽泰前院長以及經濟系金聯舫教授在多年前的講演。他亦細數與其他經濟系師長的良好互動經驗、不僅自然且頻率相近，也因此樂於捐助以協助經濟系在研究、教學和學生活動的提升。蔡董事長始終保持著感恩母校清華大學的心，秉持著企業取之於社會，用之於社會的理念，透過此次捐贈，除了感謝清大科管院經濟學系長期培育科技與管理人才，促進台灣經濟發展，更希望嘉惠更多青年學子，投入未來科技管理的領域，創造更卓越的貢獻。