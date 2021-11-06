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華宏前三季EPS賺2元 表現亮眼

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

華宏新技（8240）今（5）日董事會通過第3季財報，第3季合併營收28.27億元，較第2季成長6.2%；營業淨利1萬1,735萬元，與去年同期增加28%；歸屬母公司業主淨利為8,178萬元，稅後每股盈餘為0.83元。

華宏新技累計前三季合併營收81.89億元，年增8.3%；稅後淨利2萬1,615萬元，較去年同期增加34.5%；每股稅後盈餘2元。

華宏今年第3季各產品表現，光電材料部門因商用顯示器以及IT面板的需求續強，帶動印刷式擴散膜、量子點膜、貼合膜等高附加價值膜片的銷售成長。而隨著環保意識推動及節省人工成本的影響，電子標籤更是展現其產品優勢，其製程用保護膜銷售較去年同期成長約3.18倍。

機能材料方面，第3季受惠5G市場零件的開發應用，DAP材料銷售較前季成長近一成；工程塑膠受惠於IC Tray材料營業額增加，整體業績相較第2季成長12%。熱導材料因取得NB與平板大廠的訂單，單季營業額較上一季有逾25%成長。

由於市場對電子標籤需求仍持續增強，加上目前出貨品質穩定，預估相關材料產品在第4季仍可繼續挹注業績；與客戶端合作開發新規格車載防爆膜，可望提升本季與未來的市占率。機能材料事業部為增加市場產能及提升市場占有率，已規劃再增設新一條5G用DAP生產線，來因應未來客戶需求。

熱導材料方面，正在開發可以使用在OLED摺疊式NB的石墨應用，預計明年開始量產後也可為華宏的營業額帶來一波新的成長。

營收 5G

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