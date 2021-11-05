友達龍潭及后里廠 摘環保金級獎

友達（2409）推動環境永續發展獲政府肯定，其龍潭及后里廠雙雙摘得國家企業環保金級獎，為本屆競賽中唯一獲得兩項金獎肯定的企業。

友達龍潭廠為全台第一座自主設計整合的製程用水全回收系統，自運作後未將任何一滴製程用水排出廠外，達到100% 回收，每年節水量相當於1.35座寶山水庫蓄水量，更透過子公司友達宇沛將全方位水處理解決方案及智慧節能服務延伸至其他產業。

除了透過AIoT數位化與資料科學技術，管理製程用水用電外，同時導入自動化設備，推動原物料減量與廠內回收再利用，讓用水、用電及廢棄物逐年減少，並大幅減少化學品使用。此外，友達也將製程用水全回收技術轉化為淺顯易懂的教學內容，建置全台第一座水資源教育館AUO Green Ark，透過校園推廣、實驗及導覽等，將水資源永續理念傳遞給社會大眾。

友達后里廠是全球第一座獲得美國綠建築協會最高榮譽LEED白金級認證的高科技廠房。后里廠導入廢銅酸萃取電解與回收技術，將蝕刻製程產出的含銅廢液，透過電解製作高純度的銅管，轉為其他工業領域應用。

「國家企業環保獎」是環保署為表彰企業推動環保所設立，為國內企業環保獎項的最高榮譽，全方位的評比指標包含環境政策、能資源節用、汙染防治、環境參與等。

友達連續11年獲選為道瓊世界永續性指數成分股（DJSI World），並在2020年榮獲全球第一面板業UL3600 循環係數認證肯定，以及2021年獲WEF評選為「全球燈塔工廠」，展示攜手價值鏈夥伴的循環經濟綜效，以及透過智慧製造驅動永續轉型的目標。