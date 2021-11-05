快訊

中職／林焌翰兩分砲助勝 獅下半季封王M8、年度登第一

亞太電信以16.26-20.81億元出售900MHz頻段

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

亞太電信董事會今（5）日決議處分資產，根據亞太電信重大訊息指出，將出售900MHz頻段與相關設備給中華電信，未稅交易總金額將落在16.26-20.81億元。

亞太電信宣布與中華電信簽訂900MHz頻段頻率轉讓合作協議，最後的交易金額將依主管機關核准日及雙方協議而定。

除這項處分案外，亞太電信也將與中華電信合作，由中華電信提供亞太電信用戶CSFB（電路域回落）語音平台服務，藉由本次合作，預期可提升網路涵蓋及服務品質，以確保亞太電信客戶權益。　

頻譜為推動行動通訊產業發展的核心資源，亞太電信表示，目前已透過與遠傳電信的3.5GHz共頻方式，提供客戶高速率、高品質5G服務；而這次與中華電信的頻率轉讓協議，可望有效提升整體網路資源使用效益、充實營運資金，同時藉由語音平台合作，優化網路涵蓋和品質。

展望未來，亞太電信表示，將持續聚焦5G創新應用和基礎建設，提供客戶更好的產品與服務，消費者將是最大贏家。

中華電信 亞太電信 5G

延伸閱讀

加薪幅度未達共識 中華電信工會赴總部抗議

中華電信跨足內容投資 郭水義：鼓勵在地好題材

五大電信門號數統計公布 只有這一家每個月維持成長

1.5億網路標案卻用到中國零件 教育部認了「減價收受」

相關新聞

中華電取得亞太電信900MHz頻段 衝刺5G服務

中華電信（2412）與亞太電信（3682）宣布，雙方簽訂900MHz頻段頻率轉讓合作協議，中華電信取得亞太電信900MH...

進台積電2個月後悔！他崩潰喊「好憂鬱」 內行勸：瘋掉前快走

科技業的平均薪資比大多數產業高出不少，令許多民眾相當嚮往，其中，若能進入有「護國神山」之稱的台積電工作，更是大多人眼中的頂尖成就之一。不過，近日有位網友分享，自己才進入台積電兩個月，便深刻體會到內部高壓職場文化，並得經常承受前輩與主管的飆罵，讓他產生離職念頭，卻又相當猶豫，話題引發熱議。

明年上半年網路晶片供應缺口或達20% 廠商已提前備貨

近期，網絡設備制造商均交出亮眼第三季度財報，實現毛利率連續增長，多家廠商均看好明年需求端持續拉貨，但指出晶片和組件的短缺仍將持續，加上塞港問題...

【芯觀點】從被逼建廠到強迫答題 台積電墜入「美國陷阱」

全面出征海外、大擧投資擴產、被迫提交數據，超高負荷運轉……如今的台積電，正在同時應對來自多方面的前所未有的挑戰。

台積電實力傲視全球 台大清大半導體學院首屆招生擠破頭

最近在產學界熱議的半導體學院，首屆招生擠破頭。台大、清華等頂大成立科技學院培育半導體人才。本報掌握，台大積體電路設計學程碩士班，157人報名僅錄取25人；清華半導體學院碩士班招80人，有408人報名，都約6人取1人。校方分析，目前半導體行業在台灣能見度相當高，且對高階人才需求非常殷切，「社會上多數人都了解到，台灣半導體產業真的是一座神山」。

楊育民：台灣要創造新護國神山 一定要發展mRNA技術

美國韌力生物科技公司創辦人副董事長楊育民今（5）日表示，過去兩年因為疫情關係， 讓mRNA技術在疫苗應用上加速發展，過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。