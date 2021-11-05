亞太電信以16.26-20.81億元出售900MHz頻段

亞太電信董事會今（5）日決議處分資產，根據亞太電信重大訊息指出，將出售900MHz頻段與相關設備給中華電信，未稅交易總金額將落在16.26-20.81億元。

亞太電信宣布與中華電信簽訂900MHz頻段頻率轉讓合作協議，最後的交易金額將依主管機關核准日及雙方協議而定。

除這項處分案外，亞太電信也將與中華電信合作，由中華電信提供亞太電信用戶CSFB（電路域回落）語音平台服務，藉由本次合作，預期可提升網路涵蓋及服務品質，以確保亞太電信客戶權益。

頻譜為推動行動通訊產業發展的核心資源，亞太電信表示，目前已透過與遠傳電信的3.5GHz共頻方式，提供客戶高速率、高品質5G服務；而這次與中華電信的頻率轉讓協議，可望有效提升整體網路資源使用效益、充實營運資金，同時藉由語音平台合作，優化網路涵蓋和品質。

展望未來，亞太電信表示，將持續聚焦5G創新應用和基礎建設，提供客戶更好的產品與服務，消費者將是最大贏家。