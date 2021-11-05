進台積電2個月後悔！他崩潰喊「好憂鬱」 內行勸：瘋掉前快走

科技業的平均薪資比大多數產業高出不少，令許多民眾相當嚮往，其中，若能進入有「護國神山」之稱的台積電工作，更是大多人眼中的頂尖成就之一。不過，近日有位網友分享，自己才進入台積電兩個月，便深刻體會到內部高壓職場文化，並得經常承受前輩與主管的飆罵，讓他產生離職念頭，卻又相當猶豫，話題引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他就讀碩士畢業後，進入台積電當帶線課長，但僅僅工作了兩個月，就深深感受到公司的高壓、高工時模式，除了經常接到天外飛來的指令之外，主管、前輩也常脾氣或態度不好，加上因為內部缺人，新人往往直接上線，只能在什麼都不知道的情況下繼續被罵，如果工作超時又會被特別「關切」，後續可能被罵更兇。

原PO嘆道，一想到得整天待在這樣的高壓環境，每天上班前他都感到憂鬱又無奈，漸漸也開始萌生辭職念頭，盤算著究竟要一、繼續堅持這份工作；二、一邊工作，一邊準備資工方面的研究所推甄或考試；又或是三、果斷辭職，換一份更輕鬆的工作。

隨後，許多過來人紛紛勸原PO選擇第三條路，直呼「絕對選三，錢沒那麼重要，有命花才是真的」、「我離職後馬上後悔，應該要早點出來的」、「不缺錢真的可以早點出來」、「可以考慮其他公司了，錢不一定比較多，但至少沒有那麼可怕」、「沒事啦，忍受不了的話就趕快走」、「在你瘋掉之前快走，辭職了有錢就休息，沒錢先找簡單的工讀也沒關係，我瘋掉之後才走現在還在療傷」。

不過也有人提醒還是深思後再決定，認為「我覺得壓力大是大，但是上手後應該還好」、「等熟悉工作流程到一個程度之後，就可以開始跟主管對罵了，但是你要有理有據，你只要不是太廢，其實他們超級需要你的」、「等你都學會就輕鬆多了，除非真的很不受教，才兩個月，加油啊」、「其實做什麼都辛苦，錢多付出的就是工時高壓力大，只要工作態度對，沒什麼問題的」。