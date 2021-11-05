明年上半年網路晶片供應缺口或達20% 廠商已提前備貨

集微網消息，近期，網絡設備制造商均交出亮眼第三季度財報，實現毛利率連續增長，多家廠商均看好明年需求端持續拉貨，但指出晶片和組件的短缺仍將持續，加上塞港問題，將為出貨帶來不確定性，為此，部分客戶已提前下單備貨。

合勤投控CEO Gordon Yang表示，遠程工作和學習推動了網絡服務和設備需求的快速增長，新型筆記本電腦、智能家居設備和可穿戴設備都刺激了消費者使用高速互聯網解決方案，為其所有產品線創造了出貨增長勢頭。例如，公司用於Wi-Fi應用的設備解決方案的銷售額預計在2021年和2022年都將同比增長20%。

但Yang強調，唯一可能影響其收入表現的變量是網絡晶片短缺，預計這種短缺將持續到明年上半年。在晶片組件短缺的情況下，其產能利用率將出現波動，這將影響生產效率，增加生產成本，給其整體業務運營帶來壓力。

合勤投控子公司合勤科技CEO Denise Lin也指出，核心網絡晶片的交付周期較長，在2021年第二季度已從26-30周延長至52周，將繼續影響該公司網絡設備和解決方案的發貨。估計晶片供應缺口可能在2022年上半年達到20%，特別是第二季度。

仲琦科技董事長April Huang表示，除了晶片短缺，整個供應鏈將繼續面臨許多負面因素，包括明年上半年港口擁堵，促使客戶提前曏網絡設備供應商下單。她透露，她的公司已經獲得了將在2022年完成的訂單。

據Huang所說，仲琦科技和同行現在能夠將增加的生產成本轉嫁到客戶身上，主要是因為客戶更願意接受他們的漲價，以確保提前發貨並避免更大的損失，從而有效地推高了他們的毛利率。