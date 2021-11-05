國巨10月營收86.05億元 年增19.5%

被動元件大廠國巨（2327）今（5）日公告10月營收為86.05億元，單月營收較上月減少12.3%，但較去年同期增加 19.5%；累計今年前1-10月營收達894.60億元，較去年同期增加69.9%。

國巨表示，10月份營收較上月減少，主要是因中國大陸十一長假減少四分之一的工作天數，以及客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬中國大陸限電停工的影響所致。

國巨進一步說，由於全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國大陸限電使得客戶對零組件的備貨趨向保守，國巨公司將密切關注市場的供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。

國巨先前公布第3季財報，單季獲利68.14億元，較上一季成長7.6%，較去年同期成長87.9%，每股純益13.85元，獲利和EPS皆為近三年以來新高，優於預期；今年前三季EPS達36.79元，已超越去年全年水準；以國巨第3季客戶組成來看，大中華地區代理商占 52%、直接客戶 28%、EMS 廠 20%。

在先前的法說會上，總經理暨執行長王淡如展望產業後市，認為就整體來看，目前大陸的行動裝置和消費電子等應用需求有趨緩跡象，但以國巨來說，透過產品組合優化和提升生產效率，維持毛利率在40%左右；現階段，國巨集團標準品業績比重約25%，特殊品比重約75%。

另外，國巨的高階MLCC、晶片電阻，以及鉭質電容等需求維持穩定，產能利用率依舊滿載，在高階品強力支撐下，公司能夠較彈性的調配標準品產能，也將持續關注客戶需求進行產能配置。

至於市場關心的價格走勢，王淡如則說，價格由市場供需關係決定，原廠委託製造（OEM）和委託設計代工（ODM）廠商需求持續穩健，占比75%的特殊品毛利較高，價格也相對穩定。

法人指出，第4季大環境變數雖多，但國巨有高階產品支撐，毛利率將維持此水準，此外，奇力新將於明年首季加入國巨行列，國巨營收也將先蹲後跳，在下一季重返成長。