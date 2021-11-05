閎康Q3獲利 達歷史次高
半導體檢測廠閎康（3587）於今（5）日公布第3季財報，單季獲利為歷史次高水準，每股純益為2.29元。
閎康第3季合併營收為9.05億元，創歷史新高，毛利率35.09%，稅後淨利1.41億元，為歷史次高水準，單季每股純益2.29元。
閎康前三季累計合併營收為24.47億元，年增9.2%，稅後淨利4億元，每股純益為6.5元。
閎康表示，中國大陸半導體相關動能持續強勁，因此今年相較去年有不錯的成長幅度，扣除單一客戶影響，中國大陸業務相較去年有近四成的成長幅度。
此外，為鼓勵員工士氣，閎康也祭出了加碼增發「點數獎金」計畫，該公司董事長謝詠芬表示，第一線工作人員通常是最辛苦的一群，為了激勵士氣，因此公司推出全新點數獎金的激勵計畫，凡是在既有工時內增加產值到一定比例的夥伴，就頒發激勵獎金，希望藉此提升單位產出及工作效率。
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