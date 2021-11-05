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緯創業外損失影響 第三季獲利季減八成

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯創 （3231） 今 （5） 日公布2021年第三季稅後純益 8.27 億元，季減 80.07%、年減 70.29%，主要是業外再度受到持股中國立訊集團股票評價拖累，2021年第三季每股純益 0.3 元，為近五年同期新低，累計前三季純益則達 50.92 億元，年減 19.9%，每股純益 1.83 元。

緯創2021年第三季本業營運與第二季變化不大，但業外方面，因認列持股約 0.81% 的立訊股票評價利益損失，單季扣除匯兌、利息支出後，業外其他損失仍高達 22.56 億元。

除財務報告外，緯創今天董事會同時通過以下議案：

1.因應業務發展及策略規劃需要，新設立越南子公司Wistron Property （Vietnam） Co.,Ltd. （簡稱WPVN），擬於不超過2,930萬美元（約新台幣8.2億元）之額度內進行資本支出。

2. 因應策略規劃與事業發展所需，擬於不超過18億元之額度內，簽訂股份認購意向書，參與成運汽車之現金增資。

3.為使本公司之資金運用發揮效益及實現獲利，擬於適當時機處分4523張之緯穎普通股股份。依緯穎今日收盤價 939 元計算，緯創計劃處分金額為 42.47 億元。

緯創 股票

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