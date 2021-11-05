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數位轉型需求增 聚碩前三季EPS刷新紀錄

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

資訊服務供應商聚碩科技（6112）今日公告第3季合併財務報告，由於疫情加強企業數位轉型力道，聚碩稅後純益為1.4億元，年減6.8%，季增逾五成，達53.8%，每股盈餘 0.71元；累積前三季稅後純益為4.58億元，年增約10.2%，每股盈餘2.37元，紛紛刷新歷史新高。

聚碩第3季合併營業毛利率也持續提升，達12.9%，年增加約1.2個百分點，稅後純益為1.4億元，每股盈餘 0.71元；前三季合併營業毛利率12.7%，年增0.7個百分點，稅後純益為4.58億元，年增約10.2%，每股盈餘2.37元。

聚碩董事長李昌鴻表示，聚碩長期耕耘數位轉型解決方案，現階段服務更結合雲市集，自雲端架構延伸至零售、教育、行銷應用等雲服務，實現跨產業的市場需求，提供由上至下、一條龍式的完整地端雲端服務鏈，提升企業在轉型上的效益。

針對雲端趨勢熱潮，李昌鴻表示，針對當前企業雲平台應用效益、結合人工智慧提升營運效率及用戶體驗、AI數據分析等佈局規劃，將於11月舉辦多場線上研討會，分屬不同產業實務案例，業界關注痛點，提供專業分享，結合技術與知識的軟硬實力，冀望為企業提供轉型上的關鍵視角。

展望明年，聚碩表示，企業上雲趨勢明顯，為了積極因應此趨勢，全力在人才培育、平台建置及產品整合挹注資源，期望能提供廣大的經銷夥伴與企業用戶更完整的解決方案與服務能量。

雲端服務 毛利率

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