IC設計躺賺時代結束 Q4搶發新品明年見真章？

集微網消息，隨著部分需求端出現鬆動，第四季度起IC設計廠業績將迎來差異化走勢，在此背景下，各大廠商均計劃年底前搶發新品，爲明年重新回歸技術比拼做好準備。

據MoneyDJ報導，今年前三季度，由於新品較現有產品更難爭取產能，因此設計廠新品開發意願降低，但隨著供應緊張態勢紓緩，到了年底，如M31等IP廠已經感受到客戶對於明年新品開發的佈局相對積極，運營也有望增溫。

業內人士大部分認爲，明年下半年會是關鍵時點，隨著封測廠陸續擴產裝機，明年第二季度就會鬆動，代工廠則將在隨後的第三、四季度開出新產能，屆時，若每個客戶取得的產能都有增加，就能逐漸改善供需不平衡狀況。

而對於設計廠而言，供需趨曏平衡則表明“躺賺時代”結束，有設計廠高層坦言，“今年上半年幾乎是有子彈（產能）就穩賺，但到下半年就是潮水退去的時候。”“誰這段時間是躺著賺的，到時候就知道了。”

不過，設計廠也認爲，產品越強勢，就越不會擔心在供需平衡後獲利空間下降，也不用擔心產能取得的情況，衹要回歸公司運營本質，把重心重新放在市場需求、產品規劃上。

各廠商方面，聯發科就預計年底前推出天璣2000系列旗艦級5G手機晶片，採用台積電4nm製程，就是要搶攻明年手機市場，爭取更高的市佔。

聯詠OLED TDDI、FTDDI等新產品已經推出給客戶，且OLED屏下指紋識別產品也已經在小量產，在OLED相關產品取得更勝於今年的產能量下，將增加明年營運動能。

觸控晶片廠茂達今年第四季度也推出Mini-LED電視當中的區域調光產品，及其DDR5當中的模擬晶片皆已開始小量出貨，且明年也將有網絡相關產品推出。

茂達董事長王志信表示，在產能仍喫緊的時候，更要把資源投放到新產品當中，盡琯初期出貨量受限產能而貢獻有限，但是衹有建立市場的信任度，未來才有機會陸續放大。