中華電取得亞太電信900MHz頻段 衝刺5G服務
中華電信（2412）與亞太電信（3682）宣布，雙方簽訂900MHz頻段頻率轉讓合作協議，中華電信取得亞太電信900MHz頻段上下行各10MHz，使用期限到2030年底為止；交易金額將依主管機關核准日及雙方協議而定。未來由中華電信提供亞太電信用戶CSFB語音平台服務，藉由本次合作，預期可提升網路之涵蓋及服務品質，以確保亞太電信客戶之權益。
中華電信指出，頻率資源是行動寬頻網路品質之重要基礎，本次擴充之900MHz頻段與既有頻率相鄰，可充分發揮900MHz低頻特性和連續頻寬優勢，搭配既有之2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段的頻譜資源，將更有效率的為客戶打造涵蓋與速率兼具的5G極致網路。
亞太電信表示，目前已透過與遠傳電信（4904）之3.5GHz共頻，提供客戶高速率、高品質的5G服務。本次與中華電信之頻率轉讓協議，可有效提升整體網路資源使用效益、充實營運資金，同時藉由語音平台合作，將可優化網路涵蓋和品質。
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