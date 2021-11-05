衝電動車！緯創擬18億元額度內 參與成運汽車現增

緯創（3231）今（5）日召開董事會，除財務報告外，緯創董事會同時通過，因應策略規劃與事業發展所需，擬於不超過新台幣18億元之額度內，簽訂股份認購意向書，參與成運汽車之現金增資。

緯創董事會會中通過110年度第三季財務報表。緯創前三季合併營收達5,986.30億元，營業淨利為108.66億元，稅前淨利為105.14億元，稅後淨利為50.92億元，每股盈餘為1.83元。

緯創第三季合併營收達2,203.92億元，營業淨利為44.48億元，稅前淨利為23.95億元，稅後淨利為8.27億元，每股盈餘為0.3元。

除財務報告外，緯創董事會同時通過以下議案，第一，因應業務發展及策略規劃需要，新設立越南子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. (簡稱WPVN)，擬於不超過美金2,930萬元之額度內進行資本支出。

此外，因應策略規劃與事業發展所需，擬於不超過新台幣18億元之額度內，簽訂股份認購意向書，參與成運汽車之現金增資。

第三，為使緯創資金運用發揮效益及實現獲利，擬於適當時機處分總額不超過 6,000仟股之緯穎科技服務股份有限公司普通股股份。

成運汽車近期宣布，將砸20億進駐中科、在中部科學園區二林園區投資，主要研發製造電動巴士、電池模組／電池箱及三電系統整合。

成運汽車產品已通過交通部電動大客車示範型計畫車輛業者資格審查，並成為我國電動大客車國家隊的一員，其產品符合未來國內外大眾運輸電動化發展趨勢。

成運汽車製造自主研發、設計及製造電動大客車的車輛底盤與大樑，具有整車製造之能力，並獲得全球車輛識別代號(WMI Code-RHV)，產品可外銷全世界及國內市場。