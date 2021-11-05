DJI推出全新Mavic 3旗艦空拍無人機 空拍技術再躍進

DJI 11月5日正式發佈DJI Mavic 3系列旗艦空拍無人機，為大疆（DJI）迄今為止影像素質最頂級的消費型無人機，充分運用大疆累積多年的設計經驗與智能技術，代理商聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，距離上次Mavic 2發表會已足足三年，DJI空拍領域再度大躍進，這三年的等待完全值得。

李建宗表示，Mavic 3革新了多個消費級無人機技術系統，DJI Mavic 3追求至高影像品質，突破影像系統小型化的技術瓶頸，將主相機感光元件尺寸提高至 4/3 CMOS，並持續與瑞典傳奇品牌 Hasselblad（哈蘇）合作，聯合開發L2D-20c相機，讓Hasselblad色彩處理模式植根於感光元件，輕鬆將色彩準確、自然重現。

DJI Mavic 3搭載多顆視覺感測器，配合高性能視覺計算引擎，能準確探測各個方向上的障礙物，主動規劃安全路徑，保障飛行安全，讓飛行成為一種享受。Mavic 3前視感知距離也由上代產品的20米提升至200米，全新的APAS 5.0(高級飛行輔助系統)，可以更快躲避航道上多個方向的障礙物。

Mavic 3搭載全新的高級智慧返航功能，在飛行過程中以視覺處理引擎會對周圍環境進行幾何掃描，當觸發返航操作時，無人機將自動計算出最佳路徑，還會測量當前環境風速情況，並根據風速和返航路徑即時計算返航所需的電池能量，在保障安全的情況下，盡可能延長用戶的飛行時間。

Mavic 3也首次引進的雙攝影像系統配置162 mm長焦相機，可實現28倍混合變焦，使DJI Mavic 3進入探索模式時可提前觀察遠處景象，幫助創作者輕鬆完成取景、規劃飛行航線，探索無限可能。

Hasselblad 主相機為f/2.8至f/11可變光圈，等效焦距為24 mm，不僅支援自動對焦，還帶來84°視線範圍，廣闊景色盡收眼底。原生12.8級動態範圍，拍攝時可保留更豐富的亮部和陰影細節。此外，Mavic 3的Hasselblad相機可與多個視覺感測器協作，透過感測器獲取的距離資料以提高對焦速度。

聯強國際還表示，還有為專業用戶所打造的DJI Mavic 3 Cine，支援Apple ProRes 422 HQ編碼，資料傳輸速率最高可達 3772Mbps，且內置1TB SSD。