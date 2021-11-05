MSI微星科技防疫新利器 AI智慧辨識門禁系統登場

由於COVID-19 全球疫情的大爆發，體溫測量已經成為阻擋病毒加速傳播的關鍵措施之一。 MSI微星科技（2377）今（5）日表示，該公司以長年在尖端科技領域累積的深厚實力，結合AI人臉辨識與遠紅外線熱感測技術，專為人員出入頻繁的中小企業開發了AI智慧辨識門禁系統。這套系統可快速識別人員、記錄考勤和測量體溫，同時也能保存訪客或未經授權人員的出入記錄，確保員工在工作場所的健康和安全，是企業防疫的好幫手！

根據研究報告，COVID-19病毒能在接觸表面停留長達72小時，而MSI微星科技的AI智慧辨識門禁系統以遠紅外線熱感測技術量測體溫，能減少人員接觸機會並遏止病毒傳播機率，即使戴著口罩也不影響辨識，守護人員健康再升級。所有的辨識記錄都會被完整保存，方便管理人員查詢歷史軌跡。

MSI微星科技的AI智慧辨識門禁系統的人臉辨識準確又有效率，員工上下班不須再花時間找證件，可以減少人為操弄，杜絕打卡漏洞，量測體溫及打卡速度僅需0.2秒即可完成，大幅縮短人員排隊的時間。這套系統僅需少量空間即可安裝，方便企業主隨時導入上線。

MSI微星科技的AI智慧辨識門禁系統可以透過後台或手機APP監控及管理數據，即時掌握進出人員的健康及出勤狀況。使用先進的設備來取代傳統的人力管理，可以大幅降低企業成本，而且比市面上搭載昂貴的熱感像儀設備更具優勢。