MSI微星科技防疫新利器 AI智慧辨識門禁系統登場
由於COVID-19 全球疫情的大爆發，體溫測量已經成為阻擋病毒加速傳播的關鍵措施之一。 MSI微星科技（2377）今（5）日表示，該公司以長年在尖端科技領域累積的深厚實力，結合AI人臉辨識與遠紅外線熱感測技術，專為人員出入頻繁的中小企業開發了AI智慧辨識門禁系統。這套系統可快速識別人員、記錄考勤和測量體溫，同時也能保存訪客或未經授權人員的出入記錄，確保員工在工作場所的健康和安全，是企業防疫的好幫手！
根據研究報告，COVID-19病毒能在接觸表面停留長達72小時，而MSI微星科技的AI智慧辨識門禁系統以遠紅外線熱感測技術量測體溫，能減少人員接觸機會並遏止病毒傳播機率，即使戴著口罩也不影響辨識，守護人員健康再升級。所有的辨識記錄都會被完整保存，方便管理人員查詢歷史軌跡。
MSI微星科技的AI智慧辨識門禁系統的人臉辨識準確又有效率，員工上下班不須再花時間找證件，可以減少人為操弄，杜絕打卡漏洞，量測體溫及打卡速度僅需0.2秒即可完成，大幅縮短人員排隊的時間。這套系統僅需少量空間即可安裝，方便企業主隨時導入上線。
MSI微星科技的AI智慧辨識門禁系統可以透過後台或手機APP監控及管理數據，即時掌握進出人員的健康及出勤狀況。使用先進的設備來取代傳統的人力管理，可以大幅降低企業成本，而且比市面上搭載昂貴的熱感像儀設備更具優勢。
由於全球疫情的不斷爆發及變種，民眾的衛生習慣及防疫生活也不停地在改變，而進出人員複雜的中小企業及公共場所在日後的門禁管理勢必要全面升級。MSI微星科技的AI智慧辨識門禁系統整合了身分識別、體溫偵測及考勤管理等功能，可以大幅減少傳統的人力配置及管理成本，在未來的企業中將扮演防疫守門員的角色。
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