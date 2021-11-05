【芯觀點】從被逼建廠到強迫答題 台積電墜入「美國陷阱」

集微網報導（文/張軼群）全面出征海外、大擧投資擴產、被迫提交數據，超高負荷運轉……如今的台積電，正在同時應對來自多方面的前所未有的挑戰。



這家市值近6000億美元，控制全球一半以上市場，高端晶片市佔率超過90%的代工之王，似乎越來越難以擁有巨人般的從容。

如今的台積電，正在一條艱難的路上前行，這條路怎麽看，都像是美國人安排好的套路。

地緣政治裹挾的命運下，台積電正在被美國視為最大的威脅，從而被迫不斷做出選擇和讓步，墜入後者佈下的陷阱。

橄欖枝和交作業

就在幾天前，台積電創辦人張忠謀在公開演講中，罕見曝光了30年前創立台積電的經營策略手稿，“客戶至上”被反覆提及。

在如今的時點，老人家重申台積電的經營哲學頗有深意。當客戶要求由純粹的商業邏輯而轉向政治考量時，台積電一直在經歷是否秉持初心的掙扎。



美國在招手，歐盟在招手，日本在招手，甚至連印度都開始向其招手時，台積電不得不放棄過去偏安一隅的策略，邁出海外建廠步伐，這意味著將有很多改變和嘗試，也將面臨更多挑戰。

成本是個大問題。

目前，投資120億美元的台積電美國亞利桑那州的工廠建設正如火如荼，台積電CEO劉德音稱建設成本遠高於預期。

日本建廠的計劃已宣佈預計明年啓動，但台灣半導體行業高管給出的判斷是，新廠成本可能是在台灣建造類似晶片工廠的兩到三倍。

為了緩解海外擴廠成本上的壓力，台積電改變一直以來海外設廠100%控股的模式，聯合當地政府和企業共同投資，日本以及正在考慮的歐洲廠，傾向採用這種做法。

但作為一家外企，是否能拿到大規模的當地政府補貼要打個問號。

英特爾就對此一直怨聲載道，歐洲不少晶片和車企也有反對之聲，他們更希望政府的真金白銀能夠落入自己的口袋，而不是便宜外人。

多方伸出的橄欖枝需要台積電不斷從客戶、成本、傚率等方面評估海外建廠的可能。比如台積電歐洲業務的營收佔比只有個位數，也非先進制程，能否最終赴歐建廠猶未可知。

最新的消息是，印度政府計劃投資數十億美元吸引半導體企業本地發展。筆者對此事並不看好，台積電雖然技術先進，但一定跟不上諸如“牛糞晶片”這般恒河之上袞袞諸公的玄學腦迴路。

除了要決定是否在地球儀上某個位置插下據點的“Flag”之外，擺在台積電面前的另一樁煩心事，是要完成美國老師佈置的限時作業。

這次美國強迫半導體企業上交核心數據的做法實在是“吃相”難看且用心險惡，以自願之名行威脇之實，不交不行，不交到滿意為止也不行，對於那些試圖規避提交敏感數據的企業，一副“試試就逝世”的霸蠻嘴臉。

經過幾次反覆，台積電最終表態將會在11月8日之前提交，並承諾不會泄露客戶敏感信息。但誰都知道，這根本沒用。

美國以冠冕堂皇的借口“摟草打兔子”，全球產能緊張的情況下就是要了解最為核心的代工廠數據信息，台積電首當其衝，順便還能把中國大陸先進半導體企業的情況摸個底兒掉，以便未來更加精準的方式對中國公司實施制裁。

這時候再回頭看張忠謀在演講中關於“客戶至上”的強調，有多麽的無奈：老子恪守了大半輩子的營商理唸，被燬了個稀巴爛。

超負荷運轉

多國和地區試圖強化半導體供應鏈的擧措，使得代工龍頭台積電成為招商引資的“香餑餑”。但台積電近十年來鮮有海外投資建廠的實踐，尤其是在歐美等經濟發達地區。

由於需要保持不間斷生產，晶片制造業具有高工時、高強度的特征。台積電的成功，固然有商業模式經營策略創新，技術研發的領先，但更重要原因在人。沒有當年的“夜鶯計劃”，24小時不間斷研發，沒有“十萬青年十萬肝”，員工的勤勞與奉獻，廉價與犧牲，不可能有台積電的今天。

這也是為什麽在全球化進程中，台積電仍固守島內，不願將工廠移步海外的原因，人的因素很難複制。

張忠謀在很多場合談及台積電的優勢時最先強調的就是人。他曾以美國和台灣建廠優勢比較為例指出，美國的土地、水、電等資源相對便宜，但在工程師、技工、領班、作業員等人才方面，以及運營管理人員和大規模制造業人員調動能力方面均不及台灣。

但他也坦言，這些人員在島內一流，出島則未必。因此，無論是美國、歐洲還是日本建廠，管理的傚率也將會成為挑戰。

一個明顯的例子是，台積電在美國亞利桑那州工廠招募的250位新員工中，目前有100名左右赴台蓡加崗前培訓，已有新員工在網上發帖吐槽稱每天培訓10小時太長，一天開三小時會浪費時間。

這邊台積電的員工12小時工作時間起跳習以為常，那邊美國的“洋老爺”們還在暢想每周40小時工作時間“乾三休四”這樣的愜意生活。對於台積電而言，海外擴展帶來的當地員工對於企業文化的認同感可能是成本之外第二頭疼的選項。

為了解決自身的產能供應，以及應對來自三星的競爭，台積電正在大擧投資，開出未來三年1000億美元的資本投入計劃用於擴產。每年350億美元的投資，相當於過去三年台積電平均資本支出的三倍。

如此大規模資本指出面前，有分析指出將影響台積電的利潤率，台積電的盈利將面臨前所未有的巨大壓力。

在如今行業產能普遍喫緊，市場需求旺盛、客戶訂單飽滿的情況下，台積電內部正在開足馬力確保生產的正常進行。

在此前日本媒體的採訪報導中，一位在台積電日企供應商員工稱，如今的緊張感超乎想象，每天要寫幾十頁資料，晚上10點和台積電開會滙報，即使半夜甚至淩晨，都會接到台積電的電話，周末也沒得休息。另一位在台積電工廠擔任部門負責人則表示，自去年下半年以來異常繁忙，每晚都是深夜3點回家，有時還會住在公司。

台積電的工廠始終維持著滿負荷開工的狀態，高壓之下也引來擔憂之聲。

一名台灣半導體行業高管說：“美國、日本、德國、在台灣則是新竹、台南、高雄……要造多少工廠？現在已經人手短缺了，這樣下去必將不堪重負。而如果台積電的工廠出現意外，對世界經濟的衝擊相當大。”

美國陷阱

台積電稱美國建廠是“客戶的政治動作”，言下有被人套路之意，而做侷之人，正是英特爾和美國政府。

儘管目前英特爾仍是台積電的客戶，但行業看來，英特爾內心並沒有把台積電當做合作夥伴，合作也只是暫時的迫不得已。

“技術男”基辛格就任英特爾新CEO後動作頻頻，從推出IDM2.0做大做強代工業務，到示好蘋果自信贏回生意，再到喊話政府發表亞洲晶圓制造威脇論，並從台積電手中搶過高通、亞馬遜等大單。張忠謀也說英特爾對台積電越來越不客氣，這是一種釋放敵意的信號。

但說到台積電最大的威脇，並不是三星、英特爾，而是美國政府。

川普時期，台積電半推半就地答應赴美建廠，本想在亞利桑那建個“樣板房”助選，沒想到懂王意外退位，拜登上台後一連串的強化本土供應鏈的舉措，愣是將台積電強勢綑綁上車。之前路透社的報導稱，為回應美國的要求，台積電在亞利桑那州還將建造5個額外工廠，這是要“擼起袖子真乾”的架勢。



但問題是，你當人家是親人，人家可能當你是外人。保護主義下的美國正在讓台積電掉入其有意或者無意設下的陷阱。

台積電在晶圓制造領域的重要地位對於美國而言已成為一種隱患，由於台灣地區仍存在很大的政治變數，無論是出於企業還是產業安全，美國都要做好應對的準備。

當美國開始重視你的時候，會是一種榮幸，但請自求多福。

當年日本作為忠實盟友又怎樣？美國對於日本半導體產業的打壓還不是說乾就乾，金融政策、日美半導體協定，其中也包括引導當時具備先進技術的日本晶圓制造廠向韓國和台灣地區輸出技術，一套組合拳下來，日本半導體產業由盛至衰。

如果美國要強化本土制造能力，必然會扶持本土代工企業。台積電落戶美國的亞利桑那，也是英特爾工廠坐落的重鎮，或許是這裡產業鏈配套情況好，客戶集中，但兩者幾十公裡的距離，也為美國企業近距離學習行業樣板提供了便利，至少挖人會更容易。

英特爾似乎也不擔心美國政府引狼入室，因為連台積電自己都承認在美國運營工廠，傚率不會比英特爾高。

筆者認為，赴美建廠，大擧投資，超負荷生產，海外企業運營管理的壓力，還要被逼交作業。這種情況下，台積電如果換不回有傚的投入產出，稍有不慎就可能會拖累營收、毛利和業勣，對於台積電衝刺先進制程技術和研發從而繼續保持競爭力都可能帶來致命傷。

與“速斬”華為相比，美國對於台積電更像是“溫水煮青蛙”，頻頻騷擾屢出難題，拖慢其成長節奏，待其犯錯，從而給美國代工企業贏得發展時機。

或許這有些隂謀論，但如果這能達到乾擾台積電自亂陣腳的目的，將是美國樂意見到的局面。