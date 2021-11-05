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聯發科手機晶片 持續強化遊戲體驗

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
圖／擷自線上直播影片
圖／擷自線上直播影片

手機遊戲市場日益增大，相關硬體規格也要跟著提升，聯發科（2454）對手機晶片持續強化終端的遊戲體驗，該公司表示，其長期致力於圖形領域的技術研發，不斷擴展公司HyperEngine遊戲引擎的關鍵技術，可為行動終端裝置帶來單機遊級遊戲渲染效果，並提供遊戲廠商、開發者、終端廠商強大的圖形處理能力和解決方案。

至於PC遊戲是否可轉移到手機上，聯發科指出，從手遊內容生態的進化角度來看，一個全新的規格或渲染技術，從行業標準化到最終實現，大概需要歷經GPU廠商的開發支援、遊戲引擎開發等過程，大約需要3年到5年，但未來因為旗艦手機性能提升，所以從性能角度，可誘使遊戲開發者更願意嘗試開發更多絢麗特效，讓遊戲廠商的開發週期從3~5年縮短成2~4年。

聯發科也說，針對手遊技術趨勢的預測來看，手遊內容商因為新世代遊戲機及Vulkan流行，旗艦手機的性能拉高，可能會有三大的技術需求，分別為光線追蹤、遊戲超高解析度成像，以及全域性照明技術的需求，來滿足未來手機承接單機遊戲的基本技術部署。

手機遊戲 手遊 聯發科

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